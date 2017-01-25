1.4 insignia LPG Kit Deneyimleri ve Kullanım Sonuçları

Araçlarına LPG Taktırmak isteyenler, Bu konuda Fikir Sahibi olmak isteyenler için?

2012 Model 1.4 insignia 500. Km.sinde Lpg Kit Uygulanmıştı ve Kullanım Sonuçları Hakkında! 1.4 insignia LPG Kit Deneyimleri ve Kullanım Sonuçları!

Yukarıda başlığını attığım aracım ile ilgili olarak üyesi olduğum ve birçok dostumun da yer aldığı insigniateam formunda paylaştığım deneyimlerimi buradan da sizlerle paylaşmak istedim.

2017 Model yeni kasa insignia’nın da İstanbul AutoShow 2017’de gösterime girmesinden sonra Mayıs – Haziran gibi satışa çıkacağını da paylaşmak isterim.

Bir çok araç sahibinin araç alım tercihlerini yaparken; günümüzde LPG’li de sunulan, Benzinli ve Dizel Araçlar konusunda karar verirken oldukça titiz davrandığını biliyorum. Bazı modellerde benzinli ve dizel fiyat farkları, bazende vergi dezavantajları yüzünden benzinli modelleri satın almak dizel araçlara göre çok daha cazip olabiliyor.

2012’de bu süreci başlatırken, bu konuda fikir sahibi olmak ve LPG’yi kullanmayı düşünenlerin sağlıklı bir veriye sahip olarak karar vermesine yardımcı olmayı hedeflemiştim. Tüm başıma gelenleri en doğru bir şekilde paylaştım.

1.4 insignia LPG Kit Deneyimleri ve Kullanım Sonuçları

Paylaştığım ve Çeşitli Sorular aldığım ve cevapladığım sürecin size de faydası olmasını umuyorum.

Aracımızın nasıl olduğunu bir hatırlayalım. Kendisi de 1.4 Beyaz insignia 2012 kullanmış ve bu aracını yakın dönemde satan , Skoda’nın Superb 2016 modeli tercih eden Değerli Dostum Murat Öztürk 8.Etap Programında tanıtmıştı.



ilk Yazım 12.000 Km’de oldu.

Merhaba, 2012 Ocak Ayı Başı itibari ile yeni 1.4 insignia’ına daha 500. km sinde lpg kiti taktırdım. Bu platformdan da sık sık takip ediyorum sorunsuz kullananlar var mı? diye oldukça merak ediliyor.

Bu soruya cevap veren arkadaslarımızın çoğu ise lpg kitlerini belli bir km yaptıktan sonra taktırmış durumdalar.Bende ilgilenen değerli dostlara faydası olur umuduyla kısaca şu ana kadar ki sonuçları bildirmek istiyorum.

Mevcut durumda herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı bilmenizi isterim .

Prins yağlamalı sistemi tercih edenlerdenim.

Yaklaşık 12.000 km oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamış değilim.

Bir çok kişi özellikle 1.6 Lt liler için 30.000 km den sonra problem olduğunu belirtiyor.

Ancak 1.4 versiyonları için sanırım henüz böyle bir problem test edilmiş değil.

Ancak 1.4 versiyonları için sanırım henüz böyle bir problem test edilmiş değil. 1.4 versiyonlarının Lpg uyumluluğu konusundaki artı ve eksiler ile ilgili olarak birkaç arkadaş gerekli bilgilendirmeyi zaten yapmışlar.

Yakıt ortalama tüketimlerimlerimi hesaplarken 1.2 bir dönüşüm oran karşıma çıktı.

Yakıt tüketim ekranımda 8 Lt’lik bir tüketim gösteriyorsa onu 1.2 çarpıyorum. Elde ettiğim sonuç benim Lpg tüketimim. Benim için hesap bu kadar basit durumda.

Şehir içi Tüketimlerim ile ilgili olarak,

Elbette bu kullanıma göre değişiyor denebilir. Agresif olmayan kullanıcılardanım.

Ben bugüne kadar Lpg tüketimi olarak şehir içi max. 11 Lt yaktım. Hiç 12 Lt Lpg yakmadım.

Şehir içi Genel Ortalama yaklaşık 7.5-8.5 Lt arasında bunu 1.2 ile çarparsam yaklaşık 9-10 Lt LPG çıkıyor.

Şehir dışı ise min 7.5 Lt Lpg yakmışlığım var.

Kendi özelimde özetle ;

Bu rakamlar bile yaklaşık 100.000 km Lpg’li focus kullanmış olan beni yeterince tatmin ediyor.

Çünkü bu tüketimleri ben focus ‘un 1.6 lt atmosferik motor ile zaten yapıyordum.

Performans kayıpları konusunda bir şey söylemeye gerek yok .

Ben herhangi bir fark hissetmedim.

LPG Dönüşüm Oranı Nedir? Benim burada tespit ettiğim yaklaşım 1.2’lik lpg dönüşüm oranı adı verdiğim oranı destekleyen bilgiler de paylaşmıştım.

Benim kullanarak gözlemlediğim yaklaşık 1.2 lik oran hakkında destekleyici bir bilgi edindim.

Honda Firması

Honda Civic Eco versiyonu için kullanılan Lpg Kiti verilerini açıkladı.

100 km de fabrika verisi 6.7 lt. olan aracın Lpg’li kullanımda tüketimin 8 lt. civarında gerçekleştiğini açıkladı.

buradaki oranda yaklaşık 1.2 !

Elbette Bir çok kişi Bu kadar para verip neden LPG taktığımızı da sordu. Bu konudaki fikrimde şöyle;

Bunun ” Bir Tercih ve yapılacak tercihlere yardımcı olma” meselesi olduğunu söyleyebilirim.Şöyle ki ;

Otomobil alırken bir çok seçenek içinden bir tercih yapıyoruz.

Bu tercihimiz öncesinde veya sonrasında “aynı mesafeyi daha ucuza gitmenin yollarını arayanlar” muhakkak olacaktır.Burada paylaşılan sonuçları görerek değerlendirecek tüm arkadaşlarımızın yorumları kendi özelinde farklı olabilir.

Kimisi bu sonuçlardan sonra bu tercih edilebilir diyebilir veya bu benim için doğru bir seçim olmaz diyebilir.Bu sitedeki diğer dostlarımızın yaptığı gibi

“Doğru tercihler yapmak için …”

“Sonuçta eğrisi ile değil ama doğrusu ile tecrübemizi” paylaşıyoruz. Her sonuçta bu platfordaki her paylaşımın kıymetli olduğunu ve paylaşımın amacına ulaştığını söyleyebilirim.

Başka Bir Soruda Şöyleydi; Hocam merhaba son durumun ne olduğunu öğrenmek istiyorum.Bende de 1.4 t var lpg ye geçsem mi geçmesem mi kararsız kaldım taktırma maliyetini iki yılda amorti ederim gibi fakat masraf çıkarma vb. sorunlar olursa diye çekiniyorum.120km sabit hızla ne yaktığını söyleyebilirseniz sevinirim.Genellikle bu şekilde kullanırım eğer benzine göre kayda değer bir fark olursa ciddi ciddi düşüneceğim.Diğer 1.4t lpg kullanıcılarının yorumlarını da bekliyorum.

37000 km deyim. Tüketim değerlerimde Olumsuz bir değişme yok ve kullandığım sistemde bugüne kadar da bir sıkıntı yaşamadım.

220 km lik Şarköy yoluna giderken genelde 90 ile 120 arası gidiyorum. Tüketimlerim 6.5 ile 7.1 civarı oluyor.

Sonuçta LPG dönüşümlerinin Kullanım Şekline göre % 35 % 40 lara varan bir tasarrufunu düşünebilirsin. Yıllık km ne göre karar vermen doğru olacaktır.

Saygılarımla

Yağlama sistemi için bahsedilen yağ ekleme işlemini kaç km.’de bir yapıyorsunuz. Ayrıca subap değişimi veya kontrolü yaptırdınız mı?

Yağlama sisteminde yağlama oranı usta tarafından ayarlanıyor. Dolayısı ile bu ayara bağlı olarak yaklaşık 12000 km ile 15000 arasında gidiyor. Ben her zaman bir tane yedek bulunduruyorum yanımda. Yılda bir değiştiriyorum.

Subap kontrolü yaptırdım ustam herhangi bir sıkıntılı durum gözlemlemedi.

Behti bey merhabalar inşallah aracınızı daha nice yıllar sıkıntısız kullanırsınız. ben size 1.4t nin performansını soracaktım. ben de bir kaç güne kadar bir insignia alacam ama 1.6 mı yoksa 1.4 mü karar veremiyorum açıkçası 1.4 ün performansından şüpheliyim. yakıtı 1.6 ile aynı olur diyorlar çünkü kasa ağır 1.4 kaldırmaz yine çok yakar diyorlar. 1.6t cosmo paketi çok hoşuma gidiyor ama onunda lpg de sıkıntı çıkarabileceğini söylüyorlar birde güncel ortalama yakıt tüketiminiz nedir? cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Değerli kardeşim ,

Performans aslında beklentiye göre göreceli değişebilir ama 1.6 ile aynısını yakar diyenler bence yanılıyor zira yakıt ortalamalarını daha önce paylaştım ki orada görüldüğü gibi 1.6 versiyonlarının o değerler ulaşması oldukça zor görünüyor.

Kendi adıma 1.4 versiyonu aldığım için pişman olmadım. Performans olarak her daim kalkışlar biraz yavaş kalıyor 1.6 ya göre ancak kalkış esnasında çok ciddi bir beklentin yoksa senin içinde yeterli olabilir. İlk 3 vites aralığı küçük olduğu için 3 vitesten sonra araç gerçek performansını sergiliyor. YAKIT tüketimim daha önce belirttiğim değerler geçerli.

Özetle şehir içinde sakin ve aracın keyfini çıkararak güzelce kullanabilirsin. 1.4 benim gibi 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını fazlası ile karşıladı.Umarım sanada almayı planladığınız araç ne olursa olsun keyifle kullanmak nasip olur.

Saygılarımla

1.4 insignia LPG Kit Deneyimleri ve Kullanım Sonuçları!

Günün Sonunda 72.000 Km’de olan LPG’li aracımın henüz bir sorunu olmadı. Benzin fiyatlarından bıkmış bu konuda çareler arayanlara bu geri dönüşler umarım yadımcı olur.

insigniateam‘e üye olanlar LPG başlığı altında bu konuda çok daha fazla detayları bulabilirler.

1.4 insignia LPG Kit Deneyimleri ve Kullanım Sonuçları – İnsignia LPG Deneyimleri – 1.4 insignia LPG Kit Deneyimleri ve Kullanım Sonuçları .