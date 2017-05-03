Türk Telekom’dan 1000 TL indirimli Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Fırsatı

Samsung Galaxy S8 ve S8+, Türk Telekom’da

1.000 TL indirimle satışa sunuldu.

Türk Telekom’dan 1000 TL indirimli Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Fırsatı.

1000 TL Ön Ödeme Yapana 1000 TL Hediye Fırsatı Türk Telekom Satış Noktalarında. Kampanya oldukça avantajlı görünüyor. Samsung’un yeni amiral gemisini almak isteyenler için iyi bir fırsat. DETAYLAR Burada!

Türk Telekom, en yeni akıllı telefonları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom, son olarak Samsung’un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8 ve S8+’ı mağazalarında satışa sundu.

Merakla beklenen Samsung Galaxy S8 ve S8+’i satın alan mobil müşteriler yaptıkları ön ödeme tutarına göre değişen indirimlere sahip oluyor. Bu kapsamda, 1.000 TL ön ödeme yapan Türk Telekom müşterileri, 1.000 TL ek indirim fırsatını yakalıyor.

1000 TL indirimli Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, en yeni akıllı telefonları Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom, merakla beklenen Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ı benzersiz bir teklifle satışa sundu. Sıra dışı tasarımlarıyla göz dolduran bu son teknoloji cihazları 1.000 TL ön ödeme yaparak satın alan mobil müşteriler, Türk Telekom’dan tam 1.000 TL indirime sahip oluyor.

Ön ödeme yapmak istemeyen müşteriler ise tarifelerine ek ayda 129 TL’den başlayan ödeme seçenekleri ile Samsung Galaxy S8 ve S8+ sahibi olabiliyor.

En yeni akıllı telefonları Türk Telekom müşterilerine özel ayrıcalıklarla sunmayı önemsediklerini belirten Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal;

“ Bu vizyondan hareketle, mobil müşterilerimize Türk Telekom farkını yaşatacak bir kampanya başlattık. Kampanyamız kapsamında, Türk Telekom müşterilerine yaptıkları ön ödeme tutarına göre değişen indirim fırsatları sunuyoruz. 1.000 TL ön ödeme yapan Türk Telekom müşterileri; Samsung’un sıra dışı tasarıma sahip bu iki yeni akıllı telefonuna 1.000 TL indirimle sahip olacaklar. Türk Telekom’un sunduğu üstün mobil deneyimini daha keyifli hale getirecek bu iki cihaza çok özel avantajlarla sahip olmak isteyen herkesi Türkiye’nin 81 ilinde yer alan mağazalarımıza davet ediyoruz.” dedi.

Neredeyse tamamen çerçevesiz sıra dışı tasarımıyla ‘sonsuz ekran’ deneyimi sunan ‘Samsung Galaxy S8 ve S8+, ‘Görünmez Ana Menü Tuşu’ özelliği sayesinde daha geniş ekran deneyimi yaşatıyor.

Eşsiz tasarıma sahip, Galaxy S8 ve S8+’larda dünyanın ilk 10nm işlemcisi yer alıyor. Suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip Galaxy S8 ve S8+’lar iris tarama özelliği sayesinde de kullanıcılarına üstün güvenlik sunuyor.

Gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renkleri olan her iki cihazın, 12MP Dual Pixel arka ve 8MP ön kamerası bulunuyor.

1000 TL Ön Ödeme İndirimli Teklifler

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