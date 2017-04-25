Ücretsiz Galaxy S8 Simge Paketi, Galaxy S7’yi S8’e Kolayca Dönüştür

Ücretsiz Galaxy S8 Simge Paketi, Galaxy S7’yi S8’e Kolayca Dönüştür!

Ücretsiz Galaxy S8 Simge Paketi, Galaxy S7’yi S8’e Kolayca Dönüştürebilirsiniz. 12 Saat Boyunca ücretsiz olacak olan GALAXY S8 icon Pack ‘i kaçırmayın, Hemen indirin!

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8; şık tasarımına ve çarpıcı performansına ek olarak eski TouchWiz olarak bilinen arayüzünün yerine yenilenmiş Samsung Deneyimi arayüzü “Samsung Experience interface” ile birlikte geliyor.

Düzenli kullanıcıların ve teknoloji hayranlarının acımasız eleştirilerine maruz kalan TouchWiz’in aksine; yeni kullanılan gelişmiş arayüz mükemmel donanım mühendisliğini yakalamış ve yeni donanımla oldukça uyumlu ve performanlı çalışıyor gibi görünüyor.

Ancak Galaxy S8 almak özellikle bir önceki modele sahip olanlar için cebinden en az 750$ gibi bir rakamın daha çıkması demek. Eğer bu rakamı vermek istemiyorsanız. Eski telefonunuzun kullanıcı arayüzünü yenisi gibi göstermek şimdi mümkün.

Galaxy S7’yi Galaxy S8’e Kolay Dönüştür, Aspire Ux S8 – Icon Pack!

Yazılım geliştirici Ankit Rawat, ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve Android cihazınızı Taklit Galaxy S8’e çevirecek, Galaxy S8 simge paketi oluşturdu ve yayımladı.

Ücretsiz teklif kısa bir süre için geçerli. Ücretsiz Kullanmak isteyenler acele etmeniz gerekiyor. Sadece 12 Saat boyunca ücretsiz olacak.

Ücretsiz Teklifin süresi dolduktan sonra paketi almaya devam edebilirsiniz, ancak 0,99 dolar ödemek zorunda kalacaksınız.

Koleksiyonda halihazırda 600’ün üzerinde yüksek kaliteli ikon bulunuyor; Rawat, uygulamanın zaman zaman yeni eklemelerle güncelleneceğini belirtiyor. Eksik ikonları bulursanız, gelecekteki güncellemeler için her zaman Rawat ile iletişime geçebilirsiniz.

Ücretsiz Galaxy S8 Simge Paketi için tıklayınız

XDA Developers alternatif indirme linki Galaxy S8 icon Pack

Aspire Ux S8 – Icon Pack

Aspire UX Samsung Galaxy S8 (Beta) resmi UX simgeleri esinlenerek bir simge paketi. Aspire alternatiflerin ton ile geliyor. Eksik simgeler için simge isteği gönder, önümüzdeki haftalık güncellemede bunları kapsayacaktır.

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