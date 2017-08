15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi 24-28 Ağustos’ta

15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi

Hey yıl IEEE ailesi üyelerini bir araya getiren etkinlik 15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi – 24-28 Ağustos Tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta…

Her yıl IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) öğrenci kollarının üyelerini bir araya getiren “IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi” bu yıl IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğrenci Topluluğu ev sahipliğinde yapılıyor.

15​.’si gerçekleştirilecek olan kongre, ​24-28 Ağustos ​tarihleri arasında yapılacak. 5 gün sürecek etkinlik boyunca teknik liderlik, yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere birçok seminer ve workshop düzenlenecek.

31 üniversiteden yaklaşık 250 öğrenci ve genç profesyonelin katılacağı kongrenin detaylarına www.kongre.ieee.ncc.metu.edu.tr ​web sitesinden veya ​15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi​ Facebok sayfasından ulaşabilirsiniz.