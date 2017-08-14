15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi 24-28 Ağustos’ta
15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi
Hey yıl IEEE ailesi üyelerini bir araya getiren etkinlik 15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi – 24-28 Ağustos Tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta…
Her yıl IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) öğrenci kollarının üyelerini bir araya getiren “IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi” bu yıl IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğrenci Topluluğu ev sahipliğinde yapılıyor.
15.’si gerçekleştirilecek olan kongre, 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 5 gün sürecek etkinlik boyunca teknik liderlik, yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere birçok seminer ve workshop düzenlenecek.
31 üniversiteden yaklaşık 250 öğrenci ve genç profesyonelin katılacağı kongrenin detaylarına www.kongre.ieee.ncc.metu.edu.tr web sitesinden veya 15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi Facebok sayfasından ulaşabilirsiniz.
IEEE nedir?
IEEE elektrik, elektronik, bilgisayar başta olmak üzere birçok alanda mühendislik uygulamalarının gelişimi için çalışan dünyanın en büyük teknik organizasyonudur. Dünya’da elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar ve otomasyon gibi alanlardaki teknik yayınların %30’u IEEE tarafından yayınlanmaktadır.
IEEE’nin dünyada 160 ülkede 450.000’den fazla üyesi bulunmakta, IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ise Türkiye’de 78 okulda 10.000’den fazla üyesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
24 – 28 Ağustos 2017 tarihlerinde IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Kolu tarafından 15.sine ev sahipliği yapılacak IEEE TÜRKİYE ÖĞRENCİ VE GENÇ PROFESYONELLER KONGRESİ’nde
- ● IEEE Türkiye Öğrenci Kolları senelik yapısının oluşturulması ve kararların alınması,
- ● IEEE Türkiye Öğrenci Kolları’nın IEEE Türkiye Şubesi ile iletişimini sağlayan
öğrenci temsilcilerinin ve danışmanlarının seçilmesi,
- ● IEEE Türkiye Öğrenci Kollarını, sektörün öncü firmaları ile bir araya getirilmesi,
- ● Farklı üniversitelerden ve iş hayatından IEEE üyelerini bir araya getirilmesinin ve
kaynaşmasının sağlanması gibi pek çok konu hedeflenmektedir.
Aynı zamanda kongre boyunca;
- ● IEEE Türkiye Öğrenci Kolları üyelerinin gelişimine yönelik seminerler,
- ● IEEE Türkiye Kardeş Kollar Projesi Koordinatörü seçimi ve Üniversiteler arası
kardeş kollar belirlenmesi.,
- ● IEEE Türkiye Öğrenci Kolları’nın sektörün öncü firmalarını tanımasını sağlayan
teknoloji seminerleri,
- ● IEEE Türkiye Öğrenci Kolları üyelerinin kaynaşmasını sağlayacak olan aktivite ve
etkinlikler düzenlenecektir.
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15. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi
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