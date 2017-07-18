157 Ton Samsung Galaxy Note 7 Hurdası Nasıl Değerlendirilecek?

Samsung Galaxy Note 7 Hurdasını geri dönüşümle kullanmayı planlıyor.

157 Ton Samsung Galaxy Note 7 Hurdası Nasıl Değerlendirilecek? Şirket Geri Dönüşüm Planını Yürürlüğü Koydu.

Samsung bu ay Galaxy Note 7 Geri Dönüşüm çalışmalarını başlatma kararı aldı. Tartışmalı cihazdan elinde kalan 157 Ton Galaxy Note 7 hurdasından nadir metaller ve parçalar elde etmeyi umuyor.

Samsung’un Galaxy Note 7 Geri Dönüşüm Planı

Modelin tam anlamıyla ATEŞLİ geçmişini unutmak oldukça zor. Samsung sayısız şikayetten sonra üretimi durdurdu ve şimdi elinde devasa bir çöp yığını var. Şirket yenilenen Galaxy Note 7’leri Güney Kore’de Galaxy Fan Edition olarak piyasaya sürdü. Ancak hala satamayacağı kadar çok akıllı telefonun elinde kaldığını biliyoruz.

157 Ton Samsung Galaxy Note 7 Hurdası Nasıl Değerlendirilecek?

Tamir için Parçalar Ayrıştırılıyor :

Bu geri dönüşüm planlarının en önemli ayağı olarak Samsung; Note 7 cihazlarında kullanılan önemli parçaları ki – kamera modülleri, ekranları ve bunun gibi önemli parçaları- tamir için gönderilen benzer modellerde kullanmak için harekete geçti.

Diğer telefonlarda kullanılabilecek metaller ayrıştırılıyor :

Ayrıca şirket diğer modellerinde kullandığı kobalt, bakır,gümüş ve altın gibi metalleri de geri kazanmak istiyor.

Geri Dönüşüm girişimi ile yerli yabancı şirketlerle görüşmeler planlayan Samsung bu şirketin hangileri olduğunu henüz açıklamadı.

Elbette Samsung’un Note 7 fiyaskosu ile kaybettiği 5.4 Milyar Doları parça ve metal yığını ile karşılaması oldukça zor ancak; söz verdiği şekilde cihazları çevre dostu bir şekilde geri döndürmeye çalışması takdir edilebilir.