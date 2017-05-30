18 Çekirdekli Intel Core i9 Extreme Edition CPU, Tam Bir Canavar!

Intel yeni 18 Çekirdekli İşlemcisini Duyurdu.

Intel’in yeni X-Serisi işlemcilerinin yeni amiral gemisi modeli Intel Core i9 Extreme Edition CPU resmen duyuruldu. 18 Çekirdekli Intel Core i9 Extreme Edition CPU !

Geçen yıl Computex‘te Intel, şirketin “megatasking” dünyasına giren ilk 10 çekirdekli tüketici CPU’sunu açıklamıştı.Fiyat olarak 1,700 doları bulan pahalı bir yongaydı; ancak aynı anda bir çok yoğun görevi yapması gereken kullanıcıların ihtiyaçlarını oldukça kolay karşılıyordu.

Şimdi ise yaptığı açıklama ile yeni bir işlemci ailesini Core X serisini duyurdu. Yeni Core X Serisine, 18 Çekirdekli model olan i9-7980XE öncülük ediyor.

18 Çekirdekli Intel Core i9 Extreme Edition CPU Fiyatı?

Açıklana fiyatı 1.999$. Haliyle ortalama bir masaüstü bilgisayarında görebileceğiniz cinsten bir işlemci, yonga değil. Bu haliyle AMD’nin 2017 için çıkardığı 16 çekirdekli Threadripper CPU‘sunu geride bıraktığı söylenebilir. Intel’de bu yönde bir açıklama yaptı zaten.

Bu yeni işlemci Intel’e, 4K’da oyun oynarken ve bunları HD’de yayınlarken yapmak isteyebilecek güç tüketen kullanıcıların taleplerini karşılamanın bir yolunu sunmuş oluyor.

18 Çekirdekli Intel Core i9 Extreme Edition CPU ‘nun Esnek çekirdek sayısı

Eğer 18 Çekirdekli model sizin için pahalı gelecekse üzülmeyin , 10, 12, 14 ve 16 çekirdekli işlemci varyantlarını da satışa sunuyor.

Donanım meraklıları için belki de en iyi haber: 10 çekirdekli i9-7900X, geçen yılın sürümüne göre önemli bir indirimle 999 $ karşılığında perakende satış fiyatı ile satışa sunulacak.

Tüm i9 yongaları, 3.3GHz “base clock speed”, taban saat hızlarına sahip ve Turbo Boost 2.0 ile 4.3GHz çift çekirdekli hızlara ve Turbo Boost 3.0 ile 4.5GHz’e ulaşıyor.

Turbo Boost 3.0’dan bahsetmek gerekirse; Hem yeni hem de çift çekirdek hızlarını artırmak için yeni Extreme Edition ciplerinde performansı daha da geliştirildi.

X ailesinin Orta Seviyesinde 4 Çekirdekli quad-core i5-7640X ve i7 modellerinin 4, 6, ve 8 çekirdekli olanları yer alıyor.

Her ne kadar sıra dışı ve yüksek görünsede Intel geçen yılki 10 çekirdekli ve yüksek fiyatlı modelleri için oldukça iyi taleplerin geldiğini söyledi.

Intel temsilcisi Broadwell-E bizim için iyi bir tecrübeydi ve oldukça iyi sattı. Evet çekirdek sayıları ekliyoruz ancak ara çekirdek sayıları da kullanıyoruz. Her iki uçta da ölçeklenebilirlik peşindeyiz dedi.

Sıvı Soğutma Sistemi Kullanılıyor

Tahmin edebileceğiniz gibi, bir işlemciye daha fazla çekirdek doldurmak bazı önemli ısı sorunlarına neden oluyor.Bu nedenle Intel, yeni nesil işlemcilerinin yanı sıra bazı önceki nesillerde de çalışacak kendi sıvı soğutma çözümünü geliştirmiş durumda.

Yeni Core i9 işlemcilerin hepsinin çekebilecekleri azami güç miktarı, 6 ve 8 çekirdekli i7 işlemcileri ile birlikte, sıcaklıkları 140W termal tasarım noktaları (TDP). Bu değer geçen yıl ki 10 çekirdekli işlemci ile aynı.

Yeni Core i9 X serisi işlemciler pek çok tüketiciye uygun fiyatlı gelmeyebilir ancak donanım meraklıları için bir rüya gerçek oldu diyebiliriz.

Engadget