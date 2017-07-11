1800 TL İNDİRİMLİ Sony Xperia XZ Premium FIRSATI Vodafone’da

VODAFONE VE SONY MOBILE’DAN AKIL ALMAZ İŞ BİRLİĞİ

Eski Telefonu Getirene 1800 TL İndirimli Sony Xperia XZ Premium ! 1800 TL İNDİRİMLİ Sony Xperia XZ Premium FIRSATI Vodafone’da ..

#İlkgörüştevaaay demeye hazır olun; ESKİ TELEFONUNU VODAFONE’A GETİRENLER YENİ SONY XPERIA XZ PREMIUM’U 1800 TL’YE VARAN İNDİRİMLERLE ALACAK

Dünya çapında son teknolojileri aboneleriyle buluşturan Vodafone, akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından Sony Mobile’ın Süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye™ kameraya sahip yeni modeli Xperia XZ Premium’u çok özel bir kampanyayla pazara sunuyor.

Vodafone ve Sony Mobile iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, çalışır durumdaki eski akıllı telefonunu Vodafone’a getirenler “Akıl Almaz Değişim” kampanyası kapsamında yeni Xperia XZ Premium’a 1.800 TL’ye varan indirimlerle ve Vodafone Red avantajlarıyla sahip olabilecek.

1800 TL İNDİRİMLİ Sony Xperia XZ Premium ve Red Avantajlarını Kaçırmayın!

Vodafone, abonelerini son teknoloji akıllı cihazlarla buluşturmaya devam ediyor. Akıllı telefon pazarının lider markalarından Sony Mobile ile iş birliğine giden Vodafone, Süper yavaş çekim özellikli Motion Eye™ kameraya1 ve dünyanın 4K HDR ekranına sahip ilk akıllı telefonu Xperia XZ Premium için “Akıl Almaz Değişim” kampanyası düzenliyor. Buna göre, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski cihazını Vodafone’a getiren aboneler yeni Xperia XZ Premium’a 1.800 TL’ye varan indirimlerle sahip olabilecek. Temmuz ayı itibariyle başlayacak kampanya tüm Vodafone mağazalarında geçerli olacak.

1800 TL İNDİRİMLİ Sony Xperia XZ Premium – Vodafone AkılAlmaz Değişim Kampanyası Fırsatı

Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle ayrıcalıklı kampanyalar geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmak istiyoruz. Bu doğrultuda; herkese en uygun cihazların en cazip ayrıcalık ve tekliflerle sunulmasına öncülük ediyoruz. Sony Mobile iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla; çalışır durumdaki eski telefonunu getiren abonelerimiz; en son teknolojilere sahip Xperia XZ Premium akıllı telefonlara 1.800 TL’ye varan indirimlerle ve kullanıcılarına tarifeden çok daha fazlasını sunan Red ayrıcalıklarıyla sahip olabilecek. Sony Mobile ile olan iş birliğimizi daha da geliştirerek farklı tüketici kitlelerine ulaşan yeni kampanyalar kurgulamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, teknolojiyi yakından takip etmek isteyen herkesi Vodafone mağazalarına davet ediyoruz.”

Tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran akıllı telefonlar tasarlarken; fotoğrafçılığı daima akıllı telefonun merkezinde tuttuklarını ve bu doğrultuda ürünler geliştirmek için çalıştıklarını belirten Sony Mobile Pazarlama Direktörü Hakan Alpay,

“Biz Sony Mobile olarak teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmak, ondan keyif almak için var olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de yaratıcılığımızı ortaya çıkaracak, bize ilham verecek teknolojilere odaklanıyoruz. İnsan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası; 4K HDR ekranı, şık tasarımı ile çığır açan yeni amiral gemimiz Xperia XZ Premium’u; Vodofone’un “Akıl Almaz Değişim” kampanyası ile yeni kullanıcılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Vodafone ile iş birlikteliğimiz burada kalmayacak, farklı modellerimiz için düzenleyeceğimiz kampanyalar ile de tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Saniyede 960 kare hızında çekim

Derin Deniz Siyahı ve Parlak Krom renklerde sunulan Xperia XZ Premium, 4K HDR ekranıyla kullanıcıların hayatına renk katarken, Süper yavaş çekim özelliği sunan Motion Eye™ kamerasıyla dünyanın en iyi akıllı telefonları arasında gösteriliyor. Saniyede 960 kare hızında çekim yaparak çarpıcı görünümde videolar çekilmesini sağlayan Xperia XZ Premium; özellikle yolculuklar esnasında cepte taşınabilen bir mini televizyona dönüşerek geniş ekranıyla film izleme keyfini artırıyor. Xperia XZ Premium, kolay şarj için yeni USB Type-C™ şarj cihazı ile birlikte geliyor.