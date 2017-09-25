2 Litrelik Porsche Macan Türkiye’ye Özel Donanımıyla 395 Bin TL

Sınırlı sayıda Macan Porsche tutkunlarını bekliyor!

Porsche’nin kompakt SUV model serisi Macan, 2 litrelik benzinli ve turbo şarjlı dört silindir motoruyla, performansı verimlilik ile buluşturuyor.Sınırlı sayıda ve Türkiye’ye özel donanıma sahip Macan 2.0’ler 395.000 TL’den başlayan fiyatlarla Porsche tutkunlarını bekliyor. 2 Litrelik Porsche Macan !



Porsche’nin, Türkiye’de ilk kez 3 yıl önce satışa sunduğu kompakt SUV Ailesi Macan, SUV segmetinin spor otomobili olarak tanımlanıyor. Teknolojisinden, sürüş dinamiğine ve konforuna kadar her detayında bir Porsche olduğu hissedilen Macan’ın, turboşarjlı 2 litrelik motoru 252 HP güç üretiyor.







2 Litrelik Porsche Macan SUV modelleri de ; Tüm Porsche modellerinin sahip olduğu ayırt edici bir özellik olarak, Macan da motor gücünü, olağanüstü sportif sürüş dinamiklerine dönüştürme kabiliyetine sahip. Bu da standart Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) aktif dört çeker sisteminin, çevik bir süspansiyon ve hassas direksiyon kullanımıyla etkileşimiyle sağlanıyor. Yüksüz 1.770 kilogram ağırlığıyla Porsche tarafından üretilmiş en hafif SUV olan Macan, yol tutuş açısından da çok çevik.

2 Litrelik Porsche Macan SUV – Azami hızı 229 km/s

Tüm diğer Macan’lar gibi standart 7-ileri PDK çift kavramalı şanzımana sahip Macan 2.0; etkileyici bir ivmelenmeye sahip: 370 Nm tork değeriyle; 100 km/s hıza 6,7 saniyede ulaşabiliyor ve tercihe bağlı Sport Chrono-Package ile bu süreyi 6,5 saniyeye düşürebiliyor. 229 km/s’lik azami hız değerine sahip model; bu performans verilerine karşılık son derece de verimli: tekerlek ve lastik kombinasyonuna bağlı olarak Macan, NEDC’ye göre 7,4 l/100 km ile 7,2 l/100 km yakıt tüketim değerlerine sahip.

Porsche prestiji ve kalitesi

Görsel olarak ve diğer donanım özellikleri itibarıyla; serinin diğer modellerinden yalnızca ayrıntılarda farklılaşan Macan 2.0’ın dış görünümde yan camlarda siyah şerit; 18 inç tekerleklerin arka tarafında siyah fren kaliperleri ve zımparalanmış paslanmaz çelikten yapılmış iki tek egzoz borusundan oluşan egzoz sistemi ayırt ediliyor. Aracın standart özelliklerinin çoğu; S modellerindeki özelliklerle benziyor. Örneğin Macan’da, sürücü tarafında elektrikli sekiz-yönlü ayarlanabilen koltuklar; Alkantara döşemeye sahip orta koltuk paneli, en son nesil Porsche İletişim Yönetimi (PCM), şerit takip ikaz sistemi ve elektrikli bagaj kapağı standart.

Yeni nesil Porsche İletişim Yönetimi sistemi

Yedi inç dokunmatik ekrana sahip; Porsche İletişim Yönetimi (PCM) sistemiyle Bluetooth, USB ve SD kart arayüzleri sayesinde akıllı telefon ve hafıza ortamlarını entegre etmek mümkün. Ayrıca yeni bir özellik olarak, Apple CarPlay® kullanabilmek için PCM üzerinden iPhone’u bağlama seçeneği sunuluyor.

Türkiye’deki Porsche tutkunlarının beğenileri dikkate alınarak; Türkiye’ye özel donanım seçeneklerinin bulunduğu Macan 2.0’lar şimdi; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin’deki Porsche Merkezlerinde 395.000 TL’den başlayan fiyatlar ile yeni sahiplerini bekliyorlar.

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