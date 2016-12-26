2016’nın En iyi 40 Android Uygulaması
Best of 2016 Android App, 2016’nın en iyi 40 Android Uygulaması!
Bu yıl, Android cihazlarınızı daha kullanışlı, üretken ve daha eğlenceli hale getirmek için yeni veya güncellenmiş uygulamaları fazlasıyla gördük.
2016’nın en iyi uygulamalarını kısaca bir listelemek istedik. Listemizde bir birinden güzel 40 Android uygulaması var.Çeşitli kategorilerde en iyi 40 uygulama.
En iyi 40 Android Uygulaması
Communication and social – İletişim ve sosyal
1. Flychat
2. Google Allo
3. Messenger
4. Giphy
5. Storm It
Productivity – Verimlilik
6. Google Calendar
7. Google Keep
Tools – Araçlar
8. Gboard
9. Radon
10. Drupe
11. SwiftKey
12. Opera VPN
13. Nexar
14. AirDroid
15. LibreTorrent
16. Google Maps
17. Google Trips
Imaging – Görüntüleme
18. Adobe Comp CC
19. Instagram
20. Google Photos
21. Adobe Photoshop Fix
22. PhotoScan
23. Prisma
24. Adobe Photoshop Sketch
25. OKDOTHIS
26. Adobe Lightroom
Customization – Özelleştirme
27. CSBW
28. Wallpaper
29. Fingerprint Gestures
Media – Medya
30. Google Play Music
31. Noon Pacific
32. Musixmatch
33. Shazam Lite
34. AmpMe
35. Amazon Rapids
36. Anchor
Health & wellness – Sağlık ve Sıhhat
37. Simple Habit Meditation
38. Poundaweek
39. Posture
40. Human
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