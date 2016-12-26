2016’nın En iyi 40 Android Uygulaması

Best of 2016 Android App, 2016’nın en iyi 40 Android Uygulaması!

Bu yıl, Android cihazlarınızı daha kullanışlı, üretken ve daha eğlenceli hale getirmek için yeni veya güncellenmiş uygulamaları fazlasıyla gördük.

2016’nın en iyi uygulamalarını kısaca bir listelemek istedik. Listemizde bir birinden güzel 40 Android uygulaması var.Çeşitli kategorilerde en iyi 40 uygulama.

En iyi 40 Android Uygulaması

Communication and social – İletişim ve sosyal

1. Flychat

Flychat

2. Google Allo

Google Allo

3. Messenger

Messenger

4. Giphy

Giphy

5. Storm It

Storm It

Productivity – Verimlilik

6. Google Calendar

Google Calendar

7. Google Keep

Google Keep

Tools – Araçlar

8. Gboard

Gboard

9. Radon

Radon

10. Drupe

Drupe

11. SwiftKey

SwiftKey

12. Opera VPN

Opera VPN

13. Nexar

Nexar

14. AirDroid

AirDroid

15. LibreTorrent

LibreTorrent

16. Google Maps

Google Maps

17. Google Trips

Google Trips

Imaging – Görüntüleme

18. Adobe Comp CC

Adobe Comp CC

19. Instagram

Instagram

20. Google Photos

Google Photos

21. Adobe Photoshop Fix

Adobe Photoshop Fix

22. PhotoScan

PhotoScan

23. Prisma

Prisma

24. Adobe Photoshop Sketch

Adobe Photoshop Sketch

25. OKDOTHIS

OKDOTHIS

26. Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

Customization – Özelleştirme

27. CSBW

CSBW

28. Wallpaper

Wallpaper

29. Fingerprint Gestures

Fingerprint Gestures

Media – Medya

30. Google Play Music

Google Play Music

31. Noon Pacific

Noon Pacific

32. Musixmatch

Musixmatch

33. Shazam Lite

Shazam Lite

34. AmpMe

AmpMe

35. Amazon Rapids

Amazon Rapids

36. Anchor

Anchor

Health & wellness – Sağlık ve Sıhhat

37. Simple Habit Meditation

Simple Habit Meditation

38. Poundaweek

Poundaweek – Calorie Counter

39. Posture

Posture

40. Human

Human