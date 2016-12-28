2016’nın En iyi Mac Uygulamaları ve Oyunları

En iyi Mac Uygulamaları ve Oyunları, Best Mac Apps and Games of 2016!

Normal şartlarda en iyi uygulamaları çoğunlukla Apple Store’a girdiğinizde tek tıkla görebilirsiniz. Bu uygulamaların büyük bir bölümü zaten bildiğiniz ve kullandığınız uygulamalardan ibaret. Bu tip bir liste yapmayı bir çok teknoloji yazarı aslında sevmez ki bende onlardan biriyim.

2016’nın En iyi Mac Uygulamaları ve Oyunları

Bugün farklı bir şey yapalım, muhtemelen daha az kullandığınız favori uygulamalara bir göz atalım.

En iyi Mac Uygulamaları ve Oyunları

Polarr [$2.99]

Polarr , Çoğunlukla akıllı telefon aracılığıyla görüntü yakalayan herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar basit bir fotoğraf düzenleyi uygulama. Image Editor.

Elbette bir Photoshop,Pixelmator kadar çok fonksiyonlu değil. Ancak basit, kolay ulaşılabilir ve etkili. Daha büyük resim düzenleyicilerin yarı karmaşık özelliklerinin aksine, Polarr cilt tonunu ayarlamak, diş beyazlatmak ve daha standart düzenlemeler yapmak için çeşitli araçlar bulunduruyor. Parlaklık / kontrast, doygunluk, pozlama gibi..

Sahip olduğu 100’den fazla filtresiyle Instagram’da bulabildiğinizden çok daha iyi filtrelere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bear [Free] Bear Mac için bulabileceğiniz en iyi ve zengin Notlar uygulaması. Bear’da, Mac’in yerel ‘Notes’ uygulamasında görebileceğiniz her şey mevcut. Buna ilave Çok zengin kişiselleştirme seçeneklerine sahip, zengin özelliklere sahip bir not alma aracıdır. Tümü tek bir simgenin altında saklanan sağlam bir stil menüsü ve dosyaları arayüze sürükleyip bırakma becerisi dikkat çekiyor. Program yazanlanlar içinde uygun! 20 programlama dili desteği! Birden fazla paylaşım seçeneği, 20’den fazla dilde programlama desteği ve hashtag sıralama sadece pastayı kıvamına getiriyor.

Üstelik ücretsiz iPhone ve iPad için şimdi indirebilirsiniz. Deneyin.!

XCOM 2 [$49.99]

Uzaylılar dünyayı inmiş ve işiniz onları yakalamak ve yok etmek. Tipik dönüşüme dayalı strateji oyunu. Ordu inşa et, yeni teknolojileri araştır.

2016’nın en iyi oyunlarından biri XCOM 2 .

Bartender 2 [$15]

Bartender, yapması gereken şeyi yapan basit bir uygulamadır. Menübar’ ını temizler. Uygulama açık olduğunda, uygulama, menü çubuğuna küçük bir smok simgesi ekler; Üzerine tıklamanın ardından normalde orada bulunan uygulamaları göstermek için bir açılır pencere ekler.

Özelleştirilebilir, hafiftir ve kontrol dışındaki menü çubuğuma bakmaktan çok daha görsel caziptir.

2016’nın En iyi Mac Uygulamaları ve Oyunları

Dropzone 3 [$1.99]

Dropzone aslında bir isviçre çakısı gibi. Klasörler, aygıtlar ve bulut arasıda dosya taşımak için yapılmış tam bir isviçre çakısı gibi. Sürükle ve bırak arayüzü sayesinde, dosyaları, resimleri, videoları ve daha fazlasını sosyal medyaya (Twitter, Flickr, Facebook, or Messages), FTP, Amazon S3, Imgur veya AirDrop’a kolayca taşımanıza olanak tanır.

Belki de bu uygulama ile neler yapabileceğinizi henüz bilmiyorsunuz, bu durumda karar vermeden önce Dropzone’da muhakkak bir göz atın.

Pixelmator [$29.99]

Pixelmator bana göre geçen yılın en seilen uygulaması. Bu yıl gittikçe gelişti. kesinlikle tavsiye edilir.

Eblette bir Photoshop değil ama dünyanın en önde gelen fotoğraf editörü ilede karşılaştırmak haksızlık olur. fazlasıyla işinizi görecek bir uygulama. İhtiyacınız ne varsa fazlasıyla bulabilirsiniz. Fiyatını hak ediyor.

Mini Metro [$9.99]

Minimalist strateji oyunlarını sevenler için ideal. Bu konuda 2016’nın en iyisi Mini Metro.

Şehir büyüdükçe daha fazla hat ve istasyon sizin kontrolünüzde. işiniz zor.

1Password [$64.99]

2016 şifre ihlallerinin yılı oldu. Hırsıza şifre dayanmaz desekte onları kontrol altında tutmakta fayda var. 1Password bu konuda işini oldukça iyi yapıyor. Tüm şifrelerinizi depoluyor. Güçlü şifreler yaratmanıza yardımcı oluyor. Hatta notları güvence altına bile alıyor. Kredi kartı bilgileri, yazılım lisansları hepsi güvence altına alınabilir.

Spark [Free]

Spark kesinlikle ve kesinlikle Mac’te kullanabileceğiniz en iyi email uygulaması. Spark’ı bu kadar harika kılan şey hem basitlik hem de güç. Basitlik öğesi, Mac’deki tüm e-posta uygulamalarına damgasını vurdu.

OS X version 10.11 ve üstünde çalıştığını özellikle hatırlatmak istiyorum.

Reeder 3 [$9.99]

Google Reader’ın ölümünden sonra onun yaptığı herşeyi yapabilen Reeder. Temalar, jestler ve özelleştirilebilir kısayollarla, Mac’te benzersiz olan en sadık haber okuyucuları için özelleştirilebilir bir çözümdür.

RSS servisleri ile senkronize olma yeteneği. Rahatlıkla haber okumanızı sağlayacak.

Roller Coaster Tycoon [$19.99]

Roller Coaster Tycoon başlangışta bir PC oyunu iken Mac’e taşındıktan sonra her zamanki kadar eğlenceli, ve olağanüstü donanım üzerinde gerçekten harika görünüyor.

Day One [$39.99]

Day One tek kelimeyle harika bir günlük uygulaması.Mac App Store’da 2016 için Editörün Seçtikleri arasında.

Daisy Disk [$9.99]

Daisy Disk basit bir sorunun cevabını size detaylı olarak gösteriyor. Diskinizdeki alan nereye gitti? Neyi nereye depoladığınızı gösteren harika bir uygulama. Diskinizde neyin temizlenebileceğiniz size gösterecek bir uygulama.

Better Rename 9 [$19.99]

Better Rename 9, resimlerinizi ve dosyalarınızı toplu halde yeniden isimlendirmenizi sağlayacak. Seyahatlerinizde ve günlük hayatta çektiğiniz resimleri ilişkilendirecek şekilde kolayca adlandırabilirsiniz.

Life is Strange [$4.95]

Life is Strange geçen sene çıkmasına rağmen uygulama içi satın almalarla gittikçe gelişiyor. Mac oyun için harika bir oyun alternatifi.

Doo [$3.99]

Doo. adı üzerinde harika bir yapılacaklar listesi takip etmenize olanak sağlıyor. Yapılacak listenizi oldukça rahat takip edebilirsiniz. Görsel olarakta çok güzel.

2016’nın En iyi Mac Uygulamaları ve Oyunları

Fantastical 2 [$39.99]

Fantastical mac için ideal bir takvim uygulaması. Cihazlar arası desteği doğal dil girişleri ile Mac’in varsayılan takvim uygulamasını bir daha açmazsınız.

40$ bir takvim uygulamasına çok gibi görünsede size bir çok zaman kazandıracak özellikleri olacak buna emin olun. Takvimi oldukça sık kullanıp ona güvenenler için parasını fazlasıyla hak edecek.

Giphy Capture [Free]

Giphy Capture kullanabileceğiniz en iyi gif oluşturma araçlarından birisi olacak. Sürükle bırak. ölçülendir ve istediğin yerde paylaş veya kayıt et.

Human Resource Machine [$9.99]

Human Resource Machine size oynarken kod yazmayı öğretecek cinsten bir oyun. Oyun, ofis işlemlerini otomatik hale getirmenizi öğreten sevimli bir bilmeci oyunu. Eğlenceli.

Squash [$19.99]

Görüntü sıkıştırma araçaları arasında en iyisi. Resim kalitesinden ödün vermeden 4 katı 4x değerinde daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz.

2016’nın En iyi Mac Uygulamaları ve Oyunları!

En iyi 20 Mac uygulaması ve oyunları