2016’nın En iyi Windows 10 Uygulamaları, Best Windows 10 Apps of 2016

Windows 10 bu yıl hızlı, istikrarlı ve kullanımı keyifli hale geldi!

2016’nın En iyi Windows 10 Uygulamaları!

Windows 10 ilk çıktıktan sonra bir kaç kötü güncelleme probleminden sonra artık hızlı, istikrarlı ve kullanımı keyifli elbette bir o kadar da sağlam bir işletim sistemi haline aldı.

Lafı fazla uzatmadan son hali oldukça başarılı olan Microsoft’un geleceği Windows 10 işletim sistemi üzerinde size kullanırken keyif verecek 10 uygulamayı listelemek istedik.

İşte 2016’nın en iyi Windows 10 uygulamaları, yoksa 2016’nın en iyi 10 windows 10 uygulaması’mı desek!

Hani 10 numara 5 yıldız dediklerimizden. Kapsamlı ve kullanışlı bir not alma aracı arıyorsanız, Microsoft’un OneNote mükemmel bir seçim olacaktır.Her türlü içeriği eklemenize izin verir ve notlarınızı düzenlemeye gelince son derece esnektir, bu nedenle okul çalışmasından planlama geliştirme projelerine kadar her şey için mükemmel bir çözümdür.

One Note siz yazınızı yazarken onu zenginleştirecek hemen hemen tüm içerikleri destekler. Resimler,resim açıklamaları, çizimler, tablolar, grafikler gibi. Ayrıca zenginleştirilmiş notlarınıza çeşitli dosyalar iliştirip bunları web üzerindeki herkes ile paylaşabilirsiniz. Üstelik yaptığınız tüm biçimlendirmeler bozulmadan.

Eğer EverNote kullanıcısı iseniz ve One Note denemek istiyorsanız da grab the free importer tool geçişinizi kolaylaştırıcı ücretsiz yardımcı uygulaması da var.

Blisk, geliştiricilerin Web projelerini oluşturmalarını ve test etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir tarayıcıdır. Çoğu tarayıcıyla birlikte gelen standart geliştirici araçları dizisine ek olarak, Blisk ayrıca dokunmatik etkinlikler ve senkronize edilmiş kaydırma da dahil olmak üzere bir dizi mobil aygıtı taklit etme desteği içeriyor.

Ayrıca ekran görüntülerini kayıt, ekran görüntüsü alma, kaynak kodunuzu güncellerken sayfaları otomatik yenileme özelliği gibi geliştiricilerin işini kolaylaştıracak bir takım fonksiyonlar içeriyor.

Tüm özelliklerin hazır bir tarayıcıda olması oldukça güzel. Ayrıca Blisk yakın zamanda Asana,Bugzilla, Google Drive ve Trello gibi uygulamalarla entegrasyon sunmaya hazırlanıyor.

Grafik tasarımlarına başlıyorsanız, ister site uygulamaları olsun, ister pazarlama materyalleri veya dijital sanat eserleri, herhangi bir ortamda kullanacağınız vektör grafikleri tanımanız ve onları yeniden ölçeklendirebilmeniz oldukça önemlidir.

Bu amaca hizmet edecek Vectr sizin için mükemmel bir araç olacaktır. Şekiller, metinler ve çok katmanlı çalışmalarla çalışmak için bir takım araçlar sunar. Basit ve öğrenmesi oldukça kolay bir arayüzü var.

Adobe Illustrator ve Fireworks gibi çok daha yetenekli uygulamalar da var.Ancak Vectr size ücretsiz vektör araçlarını denemenizi sağlar. Ayrıca sürekli geliştiğini de eklemem gerek Eylül ayında piyasaya çıktığından beri oldukça fazla özellik güncellemeler yoluyla eklendi.

Vectr.com üzerinden uygulamayı yüklemeden bile deneyebilirsiniz!

2016’nın En iyi Windows 10 Uygulamaları

Görüyorum ki yerel depolama alanınızda bir yığın film, müzik gibi medya dosyaları var. Kodi, tüm bu medya dosyalarınızı evinizdeki ağınızda kolayca Medya merkezine dönüştürmenizi sağlar. Tıpki ağınıza bağlı bir medya sunucusu veya NAS’a dönüştürür.

Kodi tüm bu medya dosyalarını otomatik kataloglar haline getirir. Bir TV veya PC’de gezinerek görüntüleyeceğiniz yardımcı arabirimlerde içerir.

Uygulama Plex‘i destekliyor. Bu, cihazlarınız arasında içerik akışı için benzer bir çözümdür. Her şeyi hazırladıktan sonra, video, ev filmleri ve müzik koleksiyonunuzdan keyifle tek bir yerden kullanabilirsiniz.

2016’nın En iyi Windows 10 Uygulamaları

Franz en sevdiğiniz mesajlaşma uygulamalarını tek bir yerde topluyor.

Messenger, WhatsApp,WeChat,Hangouts,Telegram,Skype,Slack ve Gitter ve Discord gibi çok daha az kullanılan bir çok mesajlaşma uygulamasını tek bir yerden kullanabilirsiniz.

İstediğiniz kadar hizmeti ekleyebilirsiniz. Tıpkı tarayıcınızda olduğu gibi her hizmet farklı bir yeni tab’ta yani sekmede yer alır.

Sekmeli arayüzü sayesinde kolay bir kullanım sağlar.

Forge ultimate gamers yani oyuncu profesyonellerin paylaşımlarını hazırlayıp zenginleştirmelerine olanak sağlar.Oyun başlattığınızda otomatik olarak kayıt başlar, istediğiniz videoları veya GIF’leri yakalamanızı sağlar ve kliplerinize çıkartmalar, metin, ses ve yer paylaşımları eklemenize izin verir.

Tüm bu video ve grafikler üzerinde kolayca düzenlemeler ve eklemeler yapabilirsiniz. Tam bir paylaşım yaratma aracı.

Instagram

Instagram için fazla söze gerek yok. Yeni masaüstü uygulamasını kesinlikle denemeye değer. Cep telefonunuzda alıştığınız tüm özellikler mevcut. Elbette dokunmatik ekranlı veya arkaya bakan bir bir kameranız veya tabletiniz olmadığı sürece resim gönderemezsiniz. Ancak bunun dışında takip ettiğiniz kişilerden gelen resimleri ve hikayeleri rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

Instagram’a büyük bir ekrandan bakmanında keyfini sürebilirsiniz. Uygulama tabiki kusursuz değil ancak hayranlarına farklı deneyimler yaşatacaktır.

Simplenote, çapraz platform metin editörü bu yılın başlarında Windows 10’a geldiğinden itibaren her zamankinden çok daha fazla yazı yazma uygulaması haline geldi.

Oldukça basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzü var. Adının hakkını verecek kadar Simple. yazdığınız düz yazı bittikten sonra tek bir tıkla yapılandırmaya gerek kalmadan web üzerinden yayınlayabilirsiniz.

Ayrıca dosyalarınızı siz yazarken otomatik olarak ayıt eder ki bu noktadan yazılarınız tek bir harfinin bile kaybolmayacağını bilmek sizi rahatlatacaktır. Aynı belgenin seçitli sürümleri arasında geçiş yapmayada izin verir.

Simplenote basit bir yazma, yazdıklarınızı hızlı paylaşma aracı isteyenler için mükemmel bir ücretsiz çözüm sunuyor. Ürün ücretsiz ama hayır yapmak isteyenler de düşük bir fiyata satın alabiliyor.

Tüm müzik ihtiyaçlarınız için gerçek zamanlı aktarım hizmetlerine geçemediğinizde, yerel olarak depolanan müzik kütüphanenizi yönetmek için muhtemelen yetenekli bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır.

Dopamine işte tamda bu iş için ideal. Üstelik ücretsiz. hani bizi fazlasıyla ilgilendirecek detayı önceden vereyim.Ücretsiz uygulama, koleksiyonunuzdan parçaları taramak ve çalmak için güzel bir arayüze sahiptir; diğer taraftan Windows ile neredeyse sorunsuz bir şekilde çalışır.

Temalar ve renk seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Hepsinden önemlisi geniş bir müzik listesi arasında oldukça hızlı gezinebilirsiniz.

Polarr sürekli güncelleştirilen ve giderek popülerliğini arttıran harika bir resim editör uygulaması. 20$’lık fiyatını fazlasıyla hak ediyor.

Geniş bir filtre yelpazesi var. Bir Photoshop değil ancak resim üzerinde yapmak istediğiniz herşeyi bu uygulama üzerinde de yapabilirsiniz. Android sürümüde 2016’nın en iyi uygulamaları içerisinde de yer alıyor.

En sevdiğiniz uygulamaları kaçırmış olabiliriz. Sizinde sevdikleriniz varsa ekleyelim. Bize yazın!

2016’nın En iyi Windows 10 Uygulamaları!