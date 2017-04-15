2017 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Açıklandı, 6 Kategoride Birinciler
6 Kategoride 2017’nin Dünyada Yılın Otomobilleri Seçildi.
2017 Dünyada Yılın Otomobilleri, 2017 World Car Awards Sahiplerini buldu.
Merakla beklenen dünyanın en iyi otomobilleri ve finale kalmayı başarmış modeller açıklandı. Şubat ayının ilk haftası içerisinde finalistleri açıklanan 2017 Dünyada Yılın Otomobili ödülleri resmen açıklandı.
2017 Dünyada Yılın Otomobili
6 farklı kategoride 2017’nin Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri
75 Kişilik bir jüri ve uluslararası otomobil gazetecilerinden oluşan bir ekip tarafından gizli oylama ile belirlenen ödüller 6 Kategoride değerlendirildi.
6 Kategoride 2017 yılının dünyada yılın otomobilleri şöyle;
1- YILIN LÜKS OTOMOBİLİ
- Birinci Finalist: BMW 5 Serisi
- İkinci Finalist: Volvo S-90
- KAZANAN: Mercedes E Serisi
2- YILIN PERFORMANS OTOMOBİLİ
- Birinci Finalist: Audi R8 Spyder
- İkinci Finalist: McLaren-570S
- KAZANAN: Porsche-718 Boxster
3- YILIN ÇEVRECİ OTOMOBİLİ
- Birinci Finalist: Chevrolet Bolt
- İkinci Finalist: Tesla Model X
- KAZANAN: Toyota Prius Prime
4- YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ
- Birinci Finalist: Citroen C3
- İkinci Finalist: Suzuki Ignis
- KAZANAN: BMW i3
5- YILIN EN İYİ TASARIMINA SAHİP OTOMOBİLİ
- Birinci Finalist: Mercedes S Class Cabriolet
- İkinci Finalist: Toyota CH-R
- KAZANAN: Jaguar F Pace
6- DÜNYANIN EN İYİ OTOMOBİLİ KATEGORİSİ
- Birinci Finalist: Audi Q5
- İKİNCİ FİNALİST: Volkswagen Tiguan
- KAZANAN: Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace
MERCEDES-BENZ E-CLASS
PORSCHE BOXSTER CAYMAN
TOYOTA PRIUS PRIME
BMW i3 (94Ah)
2017 World Car of the Year
2017 World Luxury Car
2017 World Performance Car
2017 World Car Design of the Year
2017 World Green Car
2017 World Urban Car
Tweet Google+ Tumblr