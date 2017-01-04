2017 Gümrüksüz Alışveriş Limiti 30 Euro, Yurtdışı Alışverişinde Yeni Limit!

Yurt Dışından online alışveriş yapanlar Dikkat!

2017 Gümrüksüz alışveriş limiti 30 euro oldu. 75 Euro olan yurtdışı alışverişlerindeki limit 30 Euro’ya düşürüldü. 30 Euro ve üzeri alışverişe gümrük vergisi geldi.

Yurt dışından online alışveriş yapmak isteyenler artık iki kez düşünecek. Bir ay önce 150 euroya kadar kargolanan ürünlere uygulanan vergi muafiyetinde sınır önce 75 euroya şimdi de 30 euroya düşürüldü.

“Yurt dışından sıklıkla sipariş edilen kitap veya video oyunlarında artık 30 Euro sınırı aşılırsa vergisi ödenecek”

Online alışveriş yapanlara ikinci vergi sürprizi.Vergi muafiyet sınırı 75 eurodan 30 euroya düşürüldü. Artık 30 euro üzeri alışverişlerde, gümrük vergisi ödenecek.

Yeni 2017 Gümrüksüz Alışveriş Limiti 30 Euro!

Gümrük mevzuatındaki son düzenlemeye dikkat çeken KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak,

“Hızlı kargo kapsamındaki ithalatlarda 150 euro değerindeki gönderilere vergi muafiyeti uygulanıyordu. 2017 yılında hayata geçirilen yeni düzenlemeyle limit güncellendi ve 30 euro olarak belirlendi. Artık yurt dışından alışverişi tercih edenlerin 30 euro sınırına dikkat etmesi gerekiyor. Sıklıkla sipariş edilen kitap, video oyunları gibi kalemlerdeki tutar 30 euroyu aşarsa alışverişlerde gümrük vergisi ödenecek” dedi.

Yurt dışından her şeyi getirmek mümkün değil

Hızlı kargo kapsamında her ürünün ithaline izin verilmediğini de hatırlatan Uçak, “Cep telefonu, kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkollü içeceklerin hızlı kargo kapsamında ithali yasak. Yurt dışından alışveriş yapanların bu durumu da dikkate almaları gerekiyor” ifadesini kullandı.