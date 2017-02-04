2017 Opel Crossland X Almanya’da Tanıtıldı, Opel X Ailesi Genişledi

Opel X ailesini genişletti. Opel CrossLand X Almanya’da resmen tanıtıldı.

2017 Opel Crossland X Meriva’nın yerini alacak!

Tamamen yeni Opel Crossland X, çift renkli yapısı ve havalı SUV görünümü ile B segmentindeki iddialı sportif Mokka X’e katılıyor.

Opel’in çok yönlü ve şehirli crossover modeli, X ailesinin ikinci üyesi. Daha büyük Grandland X ise C segmentinde bu yılın dördüncü çeyreğinde meraklıları ile buluşacak.



Opel, Crossland X ile birlikte 2017’de gerçekleştireceği büyük model atılımını başlatıyor, bu sene pazara sunulacak iki yeni X modeli farklı dünyaların en iyilerini bir araya getirecek. Yeni Opel Crossland X ilk defa Berlin’de görücüye çıktı.

Opel’in yeni bir crossover modeli 2017 Opel Crossland X tüketicinin karşısına çıkmış oldu.

2017 Opel Crossland X Galerisi

Hızla büyüyen SUV ve CUV pazarından payını almak isteyen Opel, Mokka X ile birlikte 2017 Opel Crossland X modelini de piyasaya sürerek bunu gerçekleştirmiş oluyor.

OPEL Meriva yerini Opel Crossland X’e Bırakıyor!

2017 Opel Crossland X, Mokka X ile Zafira modelleri arasında yer alacak.

Meriva’ nın yerini almasına rağmen MPV sınıfında yer alamayacak olan 2017 Opel Crossland X, tam olarak SUV segmentindeki modeller gibi de olmayacak. Meriva’nın halefi 4.21 metre uzunluğunda, ya da Astra göre 16 santimetre daha kısa.

2017 Opel Crossland PSA Platformu üzerine kurulu!

2017 Opel Crossland X’ ın Peugeot ve Citroen tarafından geliştirilen PSA platformu üzerinde geliştirilecek.5 koltuklu CUV olarak yollara çıkacak olan Opel Crossland X, gündüz farlarına sahip olacak.

Mokka X ile benzer boyutlara sahip sahip olan 2018 Crossland X;

180 derecelik geri görüş kamrrası,

Acil fren sistemi,

Yorgunluk tespit sistemi,

Şerit takip sistemi,

Trafik levhası tanıma sistemi,

Kör nokta tanıma sistemi gibi güvenlik özellikleri ile donatıldı.

Yeni Crossland X, iç bölümde ise kızak koltuk sistemine sahip.Bu özellik ile 410 litre olan bagaj hacmi 520 litreye kadar çıkartılabiliyor.Orta konsola yerleştirilen bilgi-eğlence ekranı ile de akıllı telefonlar ile bağlantı kurulabiliyor.Ayrıca akıllı telefonlar kablosuz şarj etme özelliği ile de şarj edilebiliyor.

Opel Crossland X Motor Seçenekleri

2017 Opel Crossland X’ in kaputunun altında 1.2 litre ile 2.0 litre arasında değişen benzinli ve dizel ünitelere sahip.Tüm motor seçenekleri açıklanmayan 2018 Crossland X, büyük ihtimalle 1.6 dizel otomatik versiyona da sahip.

Opel Crossland X Fiyatı ve Tanıtım Tarihi

Opel Crossland X, İspanya’ nın Zaragoza kentindeki Opel fabrikasında üretim bandına girecek.2017 başlarında tanıtılacak olan 2017 Opel Crossland X, büyük ihtimalle Avrupa’ da 15 bin Euro dolaylarından satışa sunulacak.2017 Opel Crossland X Türkiye fiyatı ise büyük ithimal 100 bin dolaylarında olacak.

Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Sağlam görünümlü Vauxhall Crossland X yaz aylarında Meriva’nın yerine geçecek. Bu yılın 4. Çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacak.

İngiltere’de fiyatların 15.000 Sterlin civarında olması bekleniyor!

Autoexpress