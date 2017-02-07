2017 Opel Insignia Sport Tourer, Ailenin En Büyüğü!

2017 Opel Insignia Sport Tourer ortaya çıktı!

Opel özellikle Avrupa’da oldukça rağbet gören Station Wagon segmenti için en yeni modeli 2017 Opel Insignia Sport Tourer’ı resmen duyurdu.

Insignia Grand Sport’taki çizgiler korunmuş durumda. Bir station wagon modelden beklendiği gibi arkaya doğru alçalmayan tavan iç mekanda baş mesafesini artırmış.



Toplam uzunluğu 4.99 metre olan modelde bagaj boyu 92 mm uzatılmış.

Insignia Sports Tourer’da

Yan camları üzerinde görülen kromajlı çıta,

Yatay yerleşime sahip LED stopların içerisine kadar devam eden şık yapılı bir spoiler

Tamponun alt kısmına gizlenen çift egzoz çıkışı sportif görünümü dikkat çekiyor.

Geniş Bagaj Arayanlara!

Grand Sporta göre 100 litre artışla arka koltuklar yatırıldığında 1.640 litreyi bulan bagaj hacmi sağlanmış.

Ailenin en büyüğü artık daha sportif bir görünüme sahip, 2017 Opel Insignia Sports Tourer!

Opel Insignia Sport Tourer Galeri

Donanım özelliklerinden bazıları!

Tıpkı Grand Sport’ta olduğu gibi Mokka X ile birlikte öne çıkan ters L şeklindeki gündüz farları

ile birlikte öne çıkan ters L şeklindeki gündüz farları 400 metreye kadar aydınlatmaya sağlayabildiği belirtilen IntelliLux LED farları

aydınlatmaya sağlayabildiği belirtilen farları Özellikle ön kaputu merkezi bir şekilde ikiye bölen çizgiye sahip aracın genelinde de rastlamak mümkün.

Donanımsal olarak da ciddi yenilikleri beraberinde getiren ikinci jenerasyon Insignia Sports Tourer, Opel tarihinde bir ilk olarak sunulacak özelliği barındırıyor olacak.

Markanın aktif kaput adını verdiği sistem herhangi bir çarpışma algıladığında saliseler içerisinde yukarı doğru esneyerek yaya ile araç arasındaki mesafenin artırılmasına ve hasarın azalmasına yardımcı olacak.

Bu ilginç güvenlik donanımıyla birlikte; AGR sertifikasına sahip ısıtma ve masaj özelliğine sahip koltuklar, ısıtmalı direksiyon, otonom acil frenleme sistemi, direksiyona doğrudan müdahale edebilen gelişmiş şerit takip sistemi, temassız bagaj kapağı açma, kişisel sürücü asistanı, gelişmiş head-up display, 360 derece görüş sağlayan kamera, ısıtmalı ön cam, 4G LTE ve Wi-Fi Hotspot bağlantı desteği gibi seçenekler Insignia Sports Tourer’in dikkat çeken detayları arasında.

2017 Opel Insignia Sport Tourer Resmen tanıtıldı. Insignia ailesinin en büyüğü, Teknik Özellikleri, Motor Seçenekleri? DETAYLAR BURADA!

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