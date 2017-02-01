2017 Seat Ibiza, Gelmiş Geçmiş En iyi Ibiza, Yeni Seat Ibiza!

Gelmiş geçmiş en iyi Ibiza! 2017 Seat Ibiza Karşımızda!

2017 Seat Ibiza’nın görselleri ve detayları açıklandı!

SEAT, bugüne kadar üretilen “en iyi Ibiza” olarak tanımladığı başarılı modelinin beşinci neslini tanıttı. Daha kompakt hale gelen ve yeni dış görüntüsüyle sportif bir görünüm kazanan Yeni Ibiza, ferah iç tasarımıyla da daha konforlu bir sürüş sunuyor.

En yeni teknolojiyle geliştirilen Yeni SEAT Ibiza, ilk kez Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

SEAT Ibiza’nın Hikayesi!

SEAT, ilk kez 1984 yılında satışa sunduğu ve dünya genelinde 5.4 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak markanın simgesi haline gelen modeli Ibiza’yı yeniledi. Leon ve Ateca ile SEAT markasının itici güçlerinden biri olan Yeni Ibiza, son teknoloji sürüş ve eğlence sistemleri, dinamizmi ve konforlu geniş iç mekanıyla öne çıkıyor. Beşinci nesil Ibiza, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmasının ardından, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

Tamamen yeni bir model olan Yeni Ibiza, güvenlik, tasarım, performans ve konfor konularında SEAT markasını daha da ileriye taşımak hedefiyle yaratıldı. Ibiza’nın bu iddiasının arkasında yeni MQB A0 modüler platformu var. Volkswagen Grup’un bu platformu kullanan ilk modeli olan Yeni SEAT Ibiza, SEAT’ın grup içindeki öneminin altını çiziyor.

Bagajı 63 litre genişledi! 2017 Seat Ibiza!

İç mekan genişliğini inanılmaz düzeyde artıran Yeni SEAT Ibiza, artık çok daha sağlam ve çok daha güvenli. Önceki modelden 87 mm gibi çarpıcı bir düzeyde daha geniş, 2 mm daha kısa ve biraz daha alçak olan Yeni SEAT Ibiza, boyutlarındaki tüm bu değişikliklerle, güçlü bir yol tutuşu vadediyor. Ve tüm bunların temeli, yeni MQB A0 platformuna dayanıyor.

İz genişliği, ön aksta 60 mm ve arka aksta 48 mm daha geniş olan otomobilde, akslar arasındaki mesafe 95 mm artırılarak 2.564 mm’ye çıkarıldı. Bunun sonucunda içte daha ferah ve dıştan daha geniş olan Yeni SEAT Ibiza’yla ortaya çok daha konforlu bir otomobil çıktı. Örneğin, arka koltuklardaki diz mesafesi 35 mm artırılırken, öndeki baş yüksekliği 24 mm yükseltildi. Etkileyici biçimde 42 mm daha geniş olan koltuklar Yeni SEAT Ibiza’yı, bu konuda sınıfının en iyilerinden biri haline getiriyor. Bagaj da 63 litre genişletilerek toplam kapasitesi 355 litreye çıkarılan bu otomobil, sınıfının en iyisi haline geldi.

Yeni SEAT Ibiza’da Euro6 emisyon yönetmeliğiyle uyumlu olan motorlar düşük yakıt tüketimleri ve emisyon seviyeleri ile de ön plana çıkıyor. Yenilenen benzinli motorlardan 1.0 litrelik 3 silindirli turbo motor 95 hp veya 115 hp güce sahip versiyonlarla sunuluyor. 150 hp güce sahip yeni dört silindirli 1.5 TSI motor ise 2017’nin sonlarında satışa çıkacak. Verimli 1.6 TDI dizel motor 95 HP güç çıkışı ile sunulacak. 95 hp ve daha düşük motorlarda 5 ileri manuel şanzımanla sunulacak olan Yeni Ibiza, daha güçlü motorlarda 6 vitesli şanzımana sahip. DSG versiyonları ise 7 ileri şanzımanla sunulacak.

Dört donanım paketi ve en ileri teknoloji – 2017 Seat Ibiza

Yeni SEAT Ibiza’nın dört donanım paketi, Reference paketiyle başlıyor ve onu Style takip ediyor. En üstte ise FR ve XCellence paketleri yer alıyor. FR ve XCellence paketlerindeki LED iç ortam aydınlatması, kırmızı ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. LED teknolojisi, daha yüksek kalitede bir aydınlatma sunarken, aynı zamanda da enerji tasarrufu ve dolayısıyla da daha iyi bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Ibiza’daki tamamen LED olan aydınlatma (farlar, gösterge paneli, sinyaller ve arka sis lambaları) bu sınıf için yeni bir özellik…

Yeni SEAT Ibiza’daki sürücü destek sistemleri ise Leon ve Ateca’da hali hazırda bulunan ama bu sınıf için oldukça sıra dışı donanımlar. Yeni SEAT Ibiza’da yer alan özellikler arasında, Ön Bölge Asistanı, Trafik Sürüş Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, kalp atışı fonksiyonlu motor çalıştırma düğmesine sahip KESSY Anahtarsız Çalıştırma Sistemi, yeni nesil ön ve arka park sensörleri ve 8” renkli dokunmatik ekran ve geri görüş kamerası sayılabilir.

Kablosuz telefon şarjı özelliği

Yeni SEAT Ibiza’da ilk defa, iç mekan uyumundan taviz verilmeden en iyi teknolojiyi sunan, büyük ve işlevsel entegre 8” renkli dokunmatik ekran yer alıyor. Yeni modelde, iç mekandaki en büyük değişikliklerden biri de kablosuz şarj ünitesi…

Enerji ve heyecanı bir araya getirerek insanların müzik dinleme alışkanlıklarını değiştiren Beats ile SEAT’ın ortaklığı, Yeni Ibiza’da hayat buluyor. Beatsaudio ses sistemi, bir sayısal işaret işleyici (DSP), 7 adet yüksek kaliteli hoparlör ve 8 kanallı bir 300W amplifikatör kullanıyor.

SEAT DNA’sında yeni adım

SEAT’ın tasarım DNA’sı yeni Ibiza’da bir üst seviyeye taşındı. Bu da kendini otomobilin mükemmel oranları, güçlü karakteri ve çevik görüntüsünde belli ediyor. Otomobilin ön tarafındaki üçgen Full LED farlar Yeni SEAT Ibiza’nın bir bakışta tanınmasını sağlıyor.

Daha uzun olan aks mesafesi ve pencere tasarımları, yeni Ibiza’nın boyutunu öne çıkarıyor. Bagajın güçlü çizgileri ve tamponlar, otomobilin geniş görünmesini sağlayıp ona neredeyse yekpare bir görüntü verirken arkadaki reflektör otomobilin yere daha da yakın görünmesine neden oluyor.

Sürücünün gözlerini yoldan ayırmak zorunda kalmaması için kumandalar ve göstergeler, sürücünün çevresinde ve olabildiğince yüksek konumda yer alıyor. Yeni Leon ve Ateca’da olduğu gibi, çalıştırma düğmesi vitesin sol tarafında konumlanıyor.

2017 Seat Ibiza’nın İngiltere’de Temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor. Oradaki beklenen satış fiyatı £13,000.

Türkiye satış fiyatı henüz belli deği.

Yeni Seat ATECA 2017 Fiyatları ve Özellikleri