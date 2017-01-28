2017 Skoda Kodiaq SportLine, Çarpıcı Renkler, Sportif Metal Pedal Seti

2017 Skoda Kodiaq SportLine, Scout modelinden sonra gün yüzüne çıktı.

Daha sportif özelliklerle donatılmış model, spor sürüş keyfi arayanlara özel.2017 Skoda Kodiaq SportLine!

Skoda Kodiaq henüz ülkemizde satışa başlamadan değişik versiyonlarının haberleri gelmeye devam ediyor. Kodiaq Scout’tan sonra Kodiaq Sport versiyonunun görüntüleri de geldi. Bu versiyon da Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılacak ve Skoda’nin SUV modeli Kodiaq’ın sportif versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Tasarımda daha çarpıcı renkler, siyah kontrastlar, sportif metal pedal seti, sportif koltuklar gibi detaylar olacak. Ayrıca SPORT yazısıyla da bu farklar vurgulanacak.

2017 Skoda Kodiaq Sport ilk kez Cenevre Otomobil Fuarında sergilenecek.

Skoda, Kodiaq’u sportif koltuklar, büyük alaşım jantlar ve çarpıcı renkli tamponlarla birlikte yeni Sportline trim ile gösterişli bir makyaj yapıyor.

Skoda, yeni Kodiaq’tan yeni bir türevini daha ortaya koydu. Kodiaq Sportline olarak adlandırılan bu model; Skoda’nın SUV segmentinde standart sürümlerine karşı öne çıkmasını sağlayan yeni tasarım ayarlarıyla bu seriye göz alıcı bir katkı sağlıyor.

Karartılmış arka cam ve arka yolcu camları , radyatör ızgarası, tavan rayları, kanat aynaları ve yan camlar Sportif bir görüntü sağlıyor.Tamponların renk kodları gövde ile aynı ve 19 inç jant ile standart gelen model için 20 inç jant versiyonları seçeneklerle sunulacak.

2017 Skoda Kodiaq SportLine!

Kabinte Alcantara kesilmiş spor koltuklar standart olarak sunuluyor, deri direksiyon simidi ve alüminyum pedallarla görünüm zenginleştirilmiş. Kokpitin sportif hissi, sürücü ekranındaki görsel okumalarla zenginleştirilmiş. G-Force Metre dahil edilmiş.

Standart olarak, Sportline Sürüş Seçme Modu, ayarlanabilir LED ortam ışığı, Alcantara kesim ekler, Dokunmatik bir bilgi-eğlence sistemi ve sürücü asistan paketi.

Treyler Yardımcısı ve Kör Nokta Algılama; özerk acil frenleme ve çevrilmiş görüntü kameralarıyla gözden geçirilmiş Park Assist’ı tüm bu özelliklere dahil edilmiştir. Adaptif Dinamik Şasi Kontrolü, amortisörler için bir Spor kurulumunu içeren seçenekler listesinde.

Sportif görünümüne rağmen kusursuz tam donanımlı vRS Kodiaq gibi değil. Motor seçenekleri bakımında yakın zamanda açıklanan Kodiaq Scout ile aynı özelliklere sahip.

2017 Skoda Kodiaq SportLine Motor Seçenekleri Nelerdir?

Sadece dört tekerlekten çekiş altyapı seçeneğiyle sunulacak olan Kodiaq SportLine’da; iki farklı dizel ve iki farklı benzinli olmak üzere toplamda dört farklı motor seçeneği sunuluyor. 2017 Skoda Kodiaq SportLine’nın performans ve tüketim değerleriyse şu şekilde:

Benzinli

1.4 L TSI 150 beygir — maksimum hız – 197 km/s / 0-100 – 9.8 saniye / ortalama tüketim 6.8 l /100 km / karbon salınımı 153 g CO2/km

2.0 L TSI 180 beygir — maksimum hız – 207 km/s / 0-100 – 8.0 saniye / ortalama tüketim 7.3 l/100 km / karbon salınımı 168 g CO2/km

Dizel

2.0 L TDI 150 beygir — maksimum hız – 197 km/s / 0-100 – 9.5 saniye / ortalama tüketim 5.3 l /100 km / karbon salınımı 139 g CO2/km

2.0 L TDI 190 beygir — maksimum hız – 210 km/s / 0-100 – 8.9 saniye / ortalama tüketim 5.7 l /100 km / karbon salınımı 150 g CO2/km

autoexpress.co.uk