2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 6. Yarışı Vezirköprü’de

Vezirköprü´de Çifte Yarışlı Offroad Festivali

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 6. yarışı, Vezirköprü Offroad Kulübü tarafından 23-24 Eylül tarihlerinde Samsun Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek. Samsun Arama Kurtarma Offroad Kulübü organizasyonu Karadeniz Mahalli Offroad Kupası 3. Ayak yarışına da ev sahipliği yapacak olan Vezirköprü Offroad Festivali; 2 gün boyunca 2 farklı yarış ve çeşitli etkinliklerle doğa ve offroad tutkunlarına görsel bir şölen sunacak.

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 6. Yarışı – Vezirköprü Offroad Festivali

Intercity ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve ATC Araç Takip Sistemleri katkılarıyla gerçekleşecek organizasyon 23 Eylül Cumartesi Saat 12.30’da Vezirsuyu Tabiat Parkı’ndan start alacak. Ekipler organizasyonun ilk gününde 12 km’lik Spor Toto özel etabında mücadeleye başlayacaklar.

24 Eylül Pazar günü mücadele ise saat 11.00’dan itibaren izleyenleri unutulmaz sahnelerin beklediği Intercity Seyirci Özel etabında devam edecek. 2 gün boyunca 71 kilometre uzunluğundaki 7 özel etapta devam edecek organizasyon, saat 18.15’deki ödül töreni ile son bulacak.

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası’nda geride kalan 5 yarışın ardından, Mustafa Saray-Samet Zurnacı ekibinin şampiyona liderliği devam ederken, 54 Redline Team de Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonası’nda ilk sırada yer alıyor. Karadeniz Mahalli Offroad Kupası’nda ise Dursun Ali Çelebi-Hüseyin Kurucu ekibi lider durumda yer alıyor.