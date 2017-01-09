2017’de 32GB Android Telefon Satın Almayın

32GB Android Amiral Gemisi satın almadan önce iki kez düşünmeniz gerekir. Peki neden?

Andorid Nougat ile birlikte gelen telefonlarda saklama işlevi değişti. Daha büyük uygulama boyutları yüzünden hemen hemen çoğu 64GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

32GB amiral gemisi satın almadan önce iki kez düşünmeniz gerektiği anlamına gelir.

Yeni yıl ile birlikte bir çok Android akıllı telefon üretici bir biri ardına yeni modelleri duyurmaya başladı. Üst düzey amiral gemisi akıllı telefonlar için 32GB yerel depolama alanlarına sahip olanları artık tercih etmemenin zamanı geldi. 2017 32GB depolama alanı tercihlerinin terkedildiği bir yıl olmalı.

2017’de 32 GB Telefon Neden Alınmaz?

64GB yerel diskli modellerde daha da fazla ısrar etmenin en önemli nedeni, telefonunuzdaki uygulamaların kapladığı alanların gittikçe büyüdüğü ve bunların hepsinin bir SD karta yüklenemeyeceği (bu seçenek mevcutsa), yüklense bile performans açısından bir takım sıkıntılar doğurabileceği gerçeğidir.

Artık en sık kullanılan uygulamarın bile Google Play Servislerinin min. ihtiyaçları 500MB, Google App’nınki mesela 250 MB gibi alanlar kaplıyor. Ayrıca 3. Parti uygulamalar Snapchat, Facebook Messenger, WhatsApp gibi kullandıkça veri depolayıp boyutları büyüyenler ise cabası. Bir de SD karta yüklenemeyen kişisel fotoğraflar, videolar. Kullanılan uygulamarın cache’lediklerini saymıyorum bile. bazen uygulamanın yalın halinin onlarca katı boyutlarda olabiliyorlar.

32GB Android Telefon Satın Almayın, çünkü?

Bu artan eğilim hem uygulamaların zenginleşen özellikleri, hemde gelişen teknolojini 4K videolarda olduğu gibi daha iyi kameralar kullanmanın doğal bir sonucu olarak gittikçe artan kaliteli fotoğraf çekimleri kısaca teknoloji ilerledikçe sonuçları için çok daha fazla alanlara ihtiyacınız olacak.

Bulut depolama alanlarının her yerde kullanılmasına ve Google Fotoğraflar gibi yedekleme araçlarına rağmen gelecekte çok daha fazla depolama alanı kullanmacaksınız. Yine de uygulamaların daha iyi performanslarını görmek için bile en az 64GB’lık modeller daha iyi seçim olacaktır. Özellikle operatörlerin cihaz kampanyalarından faydalanmayı tercih edenler içinde kontratlarının bitene kadar 2 yıl geçecek ve o zaman belkide bu cihazları bir anlamda çöp olacak.

Güncelleştirmeler Oldukça yer kaplıyor!

Burada bir açıklamada güncelleştirmelerde yatıyor. Android Nougat, Marshmallow gibi yeni sürümlerin yerel diskte kullandıkları alanlar bile güncellemeden güncellemeye değişiyor. Bazen bir önceki işletim sisteminin 2 katı boyutlara ulaşıyor. Bunun Android 7.0 ve üstü işletim sistemleri için geçerli olduğunu belirtmem gerekir. Zira Marşmallow’dan Nougat’a geçerken bu durumun geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Yine de ileri de çıkacak bir işletim sisteminin mevcudun 2 katı olabileceği gerçeği hala saklı duruyor.

Sonuç mu? Samsung’un Galaxy S7 Edge’in ürün yazılımı ve ek parçalarının hepsinin 7GB gibi bir alan kapladığını düşünürseniz. Nougat dünyası ise bunun 2 Katı 14 GB’a çıkabilir. Geriye pek bir şey kalmıyor.

32GB Google Pixel 5.4GB Yer Kaplıyor, bu bir istisna!

32GB Google Pixel telefon bu anlamda farklı zira tüm OS bölümleri sadece 5.4 GB yer istiyor. Bu bile diğer üreticilerin Android İşletim sistemine ne kadar şey yüklediğini göstermeye yetiyor.

Tek bir uygulama yüklemeden bile 2017’nin Android Amiral gemisi telefonlarında en az 10 GB gibi bir alanın zaten kaybedildiğini görmek kolay.

32GB Android Telefon Satın Almayın!

Bu nedenle bu yıl üreticilerden en azından 64GB telefonun standart olarak gelmesini beklemek hakkımız. Yine de daha ucuz olsun diye 32GB alternatifleri sunmak isteyebilirler. Bu modelleri alıpta daha sonra mutsuz olabilirsiniz. Tıpkı Sony’in kullanıcıya 1.3 GB boş alan bırakan 8GB modelleri 2015 yılında satması gibi. O dönemde bir çok kullanıcı akıllı telefonun sadece telefon kısmını kullanmak zorunda kalmıştı.

Bu nedenle 32GB’lık amiral gemisi telefon modellerini tercih ederken artısı ve eksisini çok daha düşünmek gerekir. Satın almadan önce en azından size ne kadar alan bıraktığını öğrenin. 64 GB ile şu dönemde çok daha rahat edersiniz. İlk alım maliyetlerine katlanmak bazen sonradan üzülmekten çok daha iyi olabilir.

Ya 16 GB?

Bu arada merak edenler için söyleyeyim, 2017’de kesinlikle 16GB’lık modelleri zaten almayın! 32 GB’de düşünün, 64GB ise alınır.!

32 GB Telefon Neden Alınmaz! – 32GB Android Telefon Satın Almayın!

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