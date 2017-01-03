2017’ye Damga Vuracak Mobil işlemci, VR Deneyimini Uçuracak!

Qualcomm’un yeni mobil işlemcisinin çok özel bir şey olacağı kesin! Fotoğraf ve VR deneyimi gittikçe büyüyecek.

Qualcomm, Snapdragon 835 işlemcisinin özel bir şey olacağını ima etti. Sızdırılan bir blog yazısına göre de CES 2017’de tüm detaylarını ortaya koyacak.

Özellikle pil ömrü bilindiği üzere çip’in en önemli satış noktalarından biri. Ancak Qualcomm, Snapdragon 835’in hızla değişen mobil pazarının ihtiyaçlarına uygun güncellemeler içerdiğini söylüyor. Özellikle sanal gerçeklik VR gibi. Yüzde 25 daha hızlı Adreno grafiklerinin üstüne, konumsal ses ve hareket izleme özelliği ile VR ekrandaki gecikmeyi azaltacak.

2017’ye Damga Vuracak Mobil işlemci Qualcomm Snapdragon 835!

Snapdragon 835 çok daha verimli ve ilk 10-nanometre CPU işlemcisi. Yüzde 27 daha hızlı çalıştığı halde yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Teorik olarak daha büyük piller için daha fazla alan yaratır. Quick Charge 4 teknoloji ile 5 dakikada 5 saatlik bir pil ömrü şarj edebilirsiniz. Bunları daha hızlı kablosuz (hem 802,11ad Kablosuz hem de LTE) ile birleştirin ve gelecekteki telefonunuzun ne kadar hızlı olacağını hayal edin.

Qualcomm bu yeni işlemciyi kullananları açıklamakta ayak sürtse de bu yeni işlemciyle güçlenen akıllı telefonları bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Ben özellikle Samsung’un Galaxy S8’inde bu işlemciyi göreceğimiz tahmin ediyorum.

Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinin 2017’e damgasını vuracağını söyleyebilirim.

Snapdragon 835, Samsung 10 nm FinFet işlemci Kullanacak.