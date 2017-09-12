2018 Porsche Cayenne Turbo ve Yeni Porsche Touring 911 GT3

Porsche’den iki dünya prömiyeri



2018 Porsche Cayenne Turbo ve Yeni Porsche Touring Paketine sahip 911 GT3.

Porsche, 12 Eylül’de Frankfurt’ta düzenlenen 67’inci Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) iki modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Porsche fuarda geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve tamamıyla yenilenen Cayenne serisinin en üst versiyonu olan 2018 Porsche Cayenne Turbo’yu ve Yeni Porsche Touring Paketine sahip 911 GT3’ü tanıttı.

Porsche Frankfurt Motor Show’da iki yeni modelinin dünya prömiyerini yaptı: Porsche Touring Paketine sahip 911 GT3 ve 911 ruhunu taşıyan SUV’u yeni Porsche Cayenne Turbo oldu.

Yeni Porsche Touring 911 GT3 Galeri

Sportif aerodinamik karakter

Fuarda ilk kez sergilenen Touring Paketine sahip 911 GT3, sadece manuel 6 ileri vitesli olarak sunuluyor. Sabit arka kanat yerine 911 Carrera’daki gibi, hareketli bir arka spoiler mevcut. 911 GT3’ün sade dış görünüşünün altında kusursuz bir motor sporları teknolojisi yatıyor. Doğrudan motor sporlarından alınan 4 litrelik motor 500 hp güç ve 460 Nm tork üretiyor. İdeal vites aralıkları sayesinde Touring Paketine sahip 911 GT3 sıfırdan saatte 100 km hıza 3,9 saniye gibi kısa bir sürede çıkıyor ve 316 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

Touring Paketine sahip GT3’ün gövde tasarımı, otomobilin arka kısmı hariç, olduğu gibi korunmuş. Yani otomobilin özel olarak tasarlanmış ön kısmındaki geniş hava girişleri ve bagaj kapağının önünde yer alan 911 GT3’e özgü hava çıkışları Touring Paketinde de bulunan tasarım özellikleri arasında.

Arka aks yönlendirmeli rijit şasi sayesinde virajda çevik, düz yolda dengeli 911 GT3’ün şasisi, Porsche’nin motor sporlarındaki deneyiminin bir kanıtı niteliğinde. Hassaslık hedefiyle geliştirilen temel tasarıma ek olarak, aktif arka aks yönlendirme sistemi sayesinde şasinin yol tutuşu da üst seviyeye çıkarılmış. Bu sistem, otomobilin hızına bağlı olarak arka tekerlekleri ön tekerleklerle aynı veya ters yönde döndürerek, çevikliği ve dengeyi artırıyor.

2018 Porsche Cayenne Turbo Galeri

911 ruhunu taşıyan Porsche Cayenne Turbo

Porsche’nin fuarda öne çıkan diğer modeli 911 ruhunu taşıyan SUV’u yeni Porsche Cayenne Turbo.

Tamamen yenilenmiş üçüncü nesil Cayenne kendi segmentinde sportif performans standardını bir kez daha yükseltiyor. Otomobilin çift turbolu 4 litrelik V8 motoru 550 hp güç üretiyor. Geliştirilen sürüş dinamiklerinin temelinde ise, tavan spoiler’ını da kapsayan aktif aerodinamik paketi, kontrollü üç odalı havalı süspansiyon, ön ve arkada farklı ebatta lastikler ve yeni yüksek performanslı frenler gibi yenilikçi teknolojiler yer alıyor.

Arka akstan yönlendirme ve 48 voltluk elektronik devrilme önleme sistemi gibi ilave opsiyonlar da sunan bu SUV, gerçek bir spor otomobilin sürüş deneyimini sunuyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 4,1 saniyede (Sport Chrono Paketi ile 3,9 saniyede) çıkan Cayenne Turbo’nun azami hızı ise 286 km/s.



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