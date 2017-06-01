2018 Toyota Camry “AGL” Bilgi-Eğlence Sistemi Kullanan ilk Otomobil

Otomobillerdeki Bilgi-Eğlence Sistemine yeni bir seçenek eklendi.

2018 Toyota Camry AGL Kullanan ilk Otomobil Oluyor! Android Auto ve Carplay’den sonra açık kaynak kodlu AGL hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

Toyota, “Automotive Grade Linux (AGL)” kullanan ilk ABD otomobil üreticisi oluyor.

AGL Nedir?

Rakip olan tüm bilgi-eğlence platformlarının aksine AGL; Linux işletim sisteminden de tahmin ettiğiniz üzere açık kaynaklı bilgi-eğlence sistemini yaratan bir platformdur. Bu platformun Toyota, Honda, Mercedes, Qualcomm, Intel ve Samsung gibi çeşitli sektörlerden yaklaşık 200 üyeye bulunmaktadır.

AGL Sistemin temel amacı, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin sunduğu özellikleri, otomobil üreticilerine kolaylıkla özelleştirebilecekleri ve güncelleyebilecekleri sağlam bir temelle sunmak olarak özetlenebilir.

Galeri: 2018 Toyota Camry – Entune 3.0 ve Automotive Grade Linux | 5 Foto

Konu ile ilgili olarak basın açıklamasında Toyota VP Keiji Yamamoto; AGL platformu, sürücülere “daha fazla bağlanabilirlik ve yeni işlevleri bir adım ötesinde tüketici teknolojisi ile tutarlı hale getiriyor” dedi.

Otomobil üreticilerinin araç içi eğlence sistemlerinde büyümekte olana eğlence sistemlerini yavaş takip etmesinden, modası geçmiş teknolojiyi kullanmaları gerçeğine atıfta bulunuyor.

Modası Geçmiş Araç içi Bilgi Eğlence Sistemleri Yerine Güncel Seçeneklere Bırakıyor

Sonuç olarak Android Auto ve Apple’ın CarPlay ‘i gibi daha güncel ve ileri teknolojiyi daha çok tercih ediyorlar. Dolayısı ile bir çok otomobil üreticisi kendi sistemleri yerine bunları kullanmayı tercih ediyor. Otomobil üreticileri elbette teknoloji şirketlerine arabalarını kendi elleri ile teslim etmek istemiyorlar. Dolayısı ile sürücülere istediklerini verebilecek ve özelleştirebilecekleri yeni bir sistem arayışına giriyorlar.

AGL’de tam bu noktada devreye giriyor. Üreticilere istedikleri gibi kolayca güncellemeler yapabilecekleri ve mevcut özellikleri değiştirebilecekleri bir seçenek sunuyor.

2018 Toyota Camry AGL ‘nin Yeteneklerinden Bazıları!

Entune Markası kullanıyor. Camry’deki en yeni Entune 3.0 sistemi temel olarak kullanılıyor. Bu anlamda AGL medya oynatıcı ve radyo, navigasyon uygulaması, kablosuz yetenekleri ve araç kontrolleri gibi referans uygulamaları sunuyor. Toyota AGL 3.0 sürümü ile halaMarkası kullanıyor. Camry’deki en yeni Entune 3.0 sistemi temel olarak kullanılıyor. Bu anlamda AGL medya oynatıcı ve radyo, navigasyon uygulaması, kablosuz yetenekleri ve araç kontrolleri gibi referans uygulamaları sunuyor.

Elbette Toyota Satın alanlar isterlerse Android Auto ve CarPlay Seçeneklerini de tercih edebilir. Ancak AGL teknolojisi Toyota çatısı altındaki diğer şirket araçlarına da gelecek.

Sistem AutoBlog ‘un işaret ettiği gibi üyesi olan 200 farklı otomobil üreticisi tarafından dikkatle izleniyor olacak.