24 Ayar Altın iPhone 8 için Ön Sipariş Verebilirsiniz, Acele Edin!
24K Gold iPhone 8 almak için ön siparişler başladı.
24 Ayar Altın iPhone 8 için Ön Sipariş Verebilirsiniz, Acele Edin!
Gerçek altın bir iPhone’u satın aldığınızda altın renkli bir iPhone’a kimin ihtiyacı kalır ki?
Londra Merkezli Goldgenie Mağazası ön siparişle 24 Ayar Altın iPhone 8 siparişlerini almaya başladı. Apple’ın önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinliğinde tanıtılması beklenen iPhone 8 için hazırlıklara başlayan şirket özellikle Dubai merkezli zengin müşterilerinden gelen yoğun talebi karşılamaya çalışacak gibi duruyor.
24 Ayar Altın iPhone 8 Ön Siparişleri Başladı
Dubai’de faliyet gösteren şirket talep edilmesi durumunda 24 ayar altın, rose gold ve platin kaplama iPhone 8 cihazlarından da sunmayı taahhüt ediyor.
Oldu da bu sizin için yeterli gelmediyse yani 24 ayar kaplama sizin için yeterince iyi değilse; Goldgenie ayrıca telefonu alıp gövdesini sağlam bir 18K altın sürümüyle değiştirebileceğini belirtiyor.
Goldgenie Apple 8 siparişlerinin yanında hali hazırda kullanımda olan iPhone 7 Plus modeli içinde siparişler alıyor.
24 Ayar altın kaplamalı iPhone 7 Plus için 3.258 Dolar fiyat belirlenmiş.
The 24k Gold, Rose Gold and Platinum #iPhone7 #Realgold #Lifetimewarranty #Dubai #London #Goldgenie #Luxurious #iPhone7plus #KSA pic.twitter.com/sXYnEXSWgz
— Goldgenie (@Goldgenie) 16 Kasım 2016
256GB boyutundaki küçük iPhone 7’nin bu versiyonu, bir yıllık konsiyerj hizmetinin yanı sıra sırt ve yanlarda pırlanta taşıyor. Sadece 19.573 Dolar.
24k Gold iPhone customised range video, featuring the Diamond MegaStar and Cluster #Goldgenie #London #Dubai #Tech #Gadgets #iPhone7 pic.twitter.com/1456c25Ym1
— Goldgenie (@Goldgenie) 15 Kasım 2016
Şirket iPhone 8 ve 7S için henüz bir fiyat duyurusunda bulunmadı. Ancak muhtemelen ucuz olmayacak.
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