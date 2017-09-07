24 Ayar Altın iPhone 8 için Ön Sipariş Verebilirsiniz, Acele Edin!

24K Gold iPhone 8 almak için ön siparişler başladı.

24 Ayar Altın iPhone 8 için Ön Sipariş Verebilirsiniz, Acele Edin!

Gerçek altın bir iPhone’u satın aldığınızda altın renkli bir iPhone’a kimin ihtiyacı kalır ki?

Londra Merkezli Goldgenie Mağazası ön siparişle 24 Ayar Altın iPhone 8 siparişlerini almaya başladı. Apple’ın önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinliğinde tanıtılması beklenen iPhone 8 için hazırlıklara başlayan şirket özellikle Dubai merkezli zengin müşterilerinden gelen yoğun talebi karşılamaya çalışacak gibi duruyor.

24 Ayar Altın iPhone 8 Ön Siparişleri Başladı

Dubai’de faliyet gösteren şirket talep edilmesi durumunda 24 ayar altın, rose gold ve platin kaplama iPhone 8 cihazlarından da sunmayı taahhüt ediyor.

Oldu da bu sizin için yeterli gelmediyse yani 24 ayar kaplama sizin için yeterince iyi değilse; Goldgenie ayrıca telefonu alıp gövdesini sağlam bir 18K altın sürümüyle değiştirebileceğini belirtiyor.

Goldgenie Apple 8 siparişlerinin yanında hali hazırda kullanımda olan iPhone 7 Plus modeli içinde siparişler alıyor.

24 Ayar altın kaplamalı iPhone 7 Plus için 3.258 Dolar fiyat belirlenmiş.

256GB boyutundaki küçük iPhone 7’nin bu versiyonu, bir yıllık konsiyerj hizmetinin yanı sıra sırt ve yanlarda pırlanta taşıyor. Sadece 19.573 Dolar.



Şirket iPhone 8 ve 7S için henüz bir fiyat duyurusunda bulunmadı. Ancak muhtemelen ucuz olmayacak.



Mashable