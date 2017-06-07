Apple 2TB iCloud Depolama Planı Şimdi Aylık 10 Dolar, Kaçırmayın!

Apple En Büyük Kapasiteli Bulut Depolama Planında Büyük İndirim Yaptı!

Apple bir anlamda yüzde 50 indirim yaptı, 1TB Fiyatına 2TB iCloud Planı. Apple 2TB iCloud Planında Yüzde 50 İndirim Yaptı! Detaylar Burada! Aylık Sadece 10$ Oldu.

Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı WWDC 2017’de şirketin 2 TB iCloud depolama planı için bir fiyat düşüşü de dahil olmak üzere bir çok duyuru yapıldı.

HomePod kadar ses getiren bir haber olmasa da oldukça güzel bir haber.

Aylık 10$ şimdiye kadar pekte var olmayan 1TB iCloud Planı için geçerli. Şimdi aynı fiyata 2TB iCloud Planı satın alabilirsiniz. Diğer yükseltme seçenekleri ise 50GB için 1$ ve 200GB için de 3$.

Apple 2TB iCloud Depolama Planı Şimdi Aylık 10 Dolar

Apple bu şekilde rakipleri Google Drive ve DropBox‘un fiyat bakımından önüne geçmiş oluyor. Her iki rakibide şu anda 1TB alan için aylık 10$’lık bir bedel alıyor.

Bununla birlikte daha da fazla depolama alanı ihtiyacı olanlar mecburen başka alternatiflere yönelmek durumunda kalacak. Apple iCloud’ta 2TB’tan yukarısına plan sunmazken, Google Drive maksimum 30 TB, Amazon ise yıllık 60$’a sınırsız depolama alanı sunuyor.

Ücretsiz planlarda ise hala Google Drive 15GB ücretsiz Bulut Depolama alını ile en iyi teklifi sunuyor. Amazon Prime 5GB Dropbox ise 2TB ücretsiz bulut depolama alanı sunuyor.

Apple’ın yeni fiyatlandırmalarında Aylık 10$’a şimdi 2TB bulut depolama alternatifi sunulmaya başladı. Daha önce 1TB’lı paketlere abone olan kullanıcılar otomatik olarak 2TB’a yükseltilmiş olacak.

Engadget