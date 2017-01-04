Kingston DataTraveler Ultimate GT 2TB USB Bellek

Kingston’dan Dünyanın En Yüksek Kapasiteli USB Flash Belleği!

2TB USB Bellek mi? Kingston CES 2017’de tanıttı! Kingston Digital, CES 2017’de tanıttığı 2TB kapasiteli USB flash bellek ile flash sürücülerde yeni bir doruk noktasına ulaştı.

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dünyanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTraveler® Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere*, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek. Darbelere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunuyor. Kingston’un yeni flash belleği, kompakt boyutu ile teknoloji meraklılarına olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da yüksek kapasiteli verileri saklamanın ve aktarmanın kolay taşınabilir bir çözümünü sunuyor. Ayrıntılı bilgiyi aşağıda veya ilgili referans tablosunda bulabilirsiniz.

2TB USB Bellek Kingston CES 2017!

Flash Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, yaptığı açıklamada, “Kingston olarak limitleri hep zorluyoruz.” dedi ve şöyle devam etti: “DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcıların mobil olarak veri saklama kabiliyetini artırıyoruz. 2013’te piyasaya sunduğumuz 1TB kapasiteli sürücümüzün ardından kapasiteyi iki katına çıkararak çok iyi bir devam ürünü çıkarttık. Artık kullanıcılar çok daha büyük miktarda veriyi rahatlıkla saklayıp aktarabilecek.”

1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle Şubat’ta piyasaya çıkacak olan Data Traveler Ultimate GT, 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek ve efsanevi Kingston güvenilirliğini beraberinde getiriyor. Ayrıntılı bilgi için: www.kingston.com/tr

Kingston DataTraveler Ultimate GT Özellikleri ve Spesifikasyonları :

Kapasite 1 : 1TB, 2TB

1TB, 2TB Hız 2 : USB 3.1 Gen. 1 3

USB 3.1 Gen. 1 Boyutlar: 72mm x 26.94mm x 21mm

72mm x 26.94mm x 21mm Çalışma sıcaklığı: -25°C to 60°C

-25°C to 60°C Saklama sıcaklığı: -40°C to 85°C

-40°C to 85°C Garanti: Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti

Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti Uyumluluk: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OSTM

DataTraveler Ultimate GT Parça Numaraları Parça Numarası Capacity DTUGT/1TB 1TB DTUGT/2TB 2TB

İşletim Sistemi Listesi USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1 Windows 10 Evet Evet Windows 8.1 Evet Evet Windows 8 Evet Evet Windows 7 (SP1) Evet Evet Mac OS (v. 10.9.x +) Evet Evet Linux (v. 2.6.x +) Evet Evet Chrome Evet Evet

2TB USB Bellek!