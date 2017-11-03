Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

300 Bin Dolar Değerinde 300’den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı

3 Kasım 2017 - 10:57 iPhone
300 Bin Dolar Değerinde 300’den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı

iPhone X’in Herkes Peşinde, Hırsızlar 300’den Fazlasını Çaldı!

300 Bin Dolar Değerinde 300’den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı.

Yaklaşık 300 Bin Dolar Değerindeki 300’den Fazla iPhone X cihazı UPS aracından hırsız veya hırsızlar tarafından San Francisco’da çalındı.

Haber Merkezi CBS SF‘ye göre hırsızlar San Francisco’daki Stonestown Galleria alışveriş merkezindeki Apple Mağazasına teslim edilmesi gereken 300’den fazla iPhone X cihazını sevkiyat öncesinde çaldılar.

300’den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı

300'den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı

UPS Aracının sürücüsü Macy’nin başka bir teslimatı yaparken araca giriş tüm akıllı telefonları çaldılar.

Polis hala hırsızları yakalayabilmiş değil.

iPhone X satış fiyatının 1000 dolar olduğunu düşünürseniz 300’den fazla olduğu söylenen iPhone X modellerinin piyasa fiyatı 300 bin dolardan fazla…

CNET’e göre, Apple Stonestown’dan ön sipariş alımını planlayanların iPhone X’lerini zamanında almaya devam edecekleride yer aldı.

Ana Sayfa » Mobil » iPhone » 300 Bin Dolar Değerinde 300’den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , , , , , , , , ,

Benzer Haberler

Apple iOS 11.1 Güncellemesi İnanılmaz Emojiler Getiriyor, Hemen Yükle!

Apple iOS 11.1 Güncellemesi İnanılmaz Emojiler Getiriyor, Hemen Yükle!

iPhone 8 Fiyatları Düştü, Çin’de 165 Dolar Düşen iPhone 8 Alıcı Bulmuyor

iPhone 8 Fiyatları Düştü, Çin’de 165 Dolar Düşen iPhone 8 Alıcı Bulmuyor

iPhone X Videosu Viral Olan Kızın Babası Apple’dan Kovuldu

iPhone X Videosu Viral Olan Kızın Babası Apple’dan Kovuldu