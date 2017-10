37 Bin Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Eklentisi İndirdi.

Adblock Plus’ı Chrome’la birlikte kullanırsanız ve eklentiyi çok kısa bir süre önce indirdiyseniz, yüklediklerinizi sonra kontrol etmenizde fayda var.

Görünüşe göre sahte bir Adblock Plus eklentisi, Google’ın doğrulama sürecini başarıyla tamamladı ve resmi Chrome Web Mağazası’nda gerçek bir Chrome Web Mağazası’nda yerini aldı.

Google SwiftOnSecurity tarafından ortaya çıkarılan bu sahte reklam engelleyici uygulamayı Mağazasından kaldırdı ancak; bu işlem yapılana ve ortaya çıkana kadar tam 37.000 – 37 Bin kişi bu sahte Adblock Plus uygulamasını indirmiş durumda.

Google allows 37,000 Chrome users to be tricked with a fake extension by fraudulent developer who clones popular name and spams keywords. pic.twitter.com/ZtY5WpSgLt

— SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) 9 Ekim 2017