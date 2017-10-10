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37 Bin Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Eklentisi İndirdi

10 Ekim 2017 - 09:52 Güvenlik/Koruma
37 Bin Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Eklentisi İndirdi

Chrome Kullanıcıları Dikkat, Sahte AdBlock Plus Eklentisi İndirmeyin!

37 Bin Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Eklentisi İndirdi.

Adblock Plus’ı Chrome’la birlikte kullanırsanız ve eklentiyi çok kısa bir süre önce indirdiyseniz, yüklediklerinizi sonra kontrol etmenizde fayda var.

Görünüşe göre sahte bir Adblock Plus eklentisi, Google’ın doğrulama sürecini başarıyla tamamladı ve resmi Chrome Web Mağazası’nda gerçek bir Chrome Web Mağazası’nda yerini aldı.

Sahte AdBlock Plus’a Dikkat! 37 Bin Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Eklentisi İndirdi.

Google SwiftOnSecurity tarafından ortaya çıkarılan bu sahte reklam engelleyici uygulamayı Mağazasından kaldırdı ancak; bu işlem yapılana ve ortaya çıkana kadar tam 37.000 – 37 Bin kişi bu sahte Adblock Plus uygulamasını indirmiş durumda.

 


SwiftOnSecurity, sahte uzantının popüler adları ve spam anahtar kelimelerini klonlayan “hileli bir geliştirici tarafından oluşturulduğunu söylüyor.

Sizde bu şansız 37 Bin kullanıcı arasında olabilirsiniz. Eğer yakın dönemde AdBlock Plus indirip yüklediyseniz. Kaldırım tekrar yüklemeniz belki de en sağlıklısı olabilir.

The Verge
SwiftOnSecurity
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