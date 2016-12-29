4 Kişilik Ailenin Yıllık Haberleşme Gideri Yüzde 5.56 Arttı, 2844 TL!

Türk milleti olarak konuşmalara doymuyoruz. Cep telefonu bizim için icat edilmiş!

4 kişilik ailenin yıllık haberleşme gideri geçen yıla göre yüzde 5.56 oranında arttı!

Bir kaç gün önce de cepten konuşmada Avrupa Lideri olduğumuzu duyurmuştum. Türkiye Aylık 436 Dk. Konuşma süresi ile avrupa ülkeleri arasında açık ara birinciliğini korumaya devam ediyor.

Tam bir vergi ülkesi olmamıza rağmen ülkemizde lüks tüketim malzemesi olarak görünen cep telefonlarını; satın almaktan da onunla konuşmaktan da keyif alıyoruz. Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika telefon görüşmesinin yapıldığı Avrupa’da lider olmuştu.

Mart sonu itibariyle yaklaşık 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı ise 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23,5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı 45,7 milyon oldu.

Neredeyse her bir bireye bir cep telefonu düşüyor!

Ailenin her bireyinde cep telefonu olursa sonuçları da merak konusu olabilir.! işte bu noktada merak edilen 4 Kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme masraflarını ortaya koyan bir çalışma var.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER); ülkemizde 2016 yılında bir sabit telefon ile geniş bant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan; 4 kişilik ailenin aylık ortalama haberleşme gideri’nin yaklaşık 237 TL olduğunu açıkladı.

Türkiye’de 4 Kişilik Ailenin Yıllık Haberleşme Gideri Yaklaşık 2844 TL.

TELKODER’in her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre; Türkiye’de 4 Kişilik Ailenin Yıllık Haberleşme Gideri‘nin 2844 TL’ye ulaştığı belirtildi.

Bu rakamın 763 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturulduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2015 yılında 2695 TL olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin %5,56 arttığı da ortaya çıkmış oldu.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı verilerle; TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir geniş bant internet aboneliği olan; her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 237 TL harcadığı belirlendi.

Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre sabit telefona aylık ortalama 24,2 TL ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 26,7 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 42,6 TL* ödeniyor.

4 Kişilik Ailenin Yıllık Haberleşme Gideri Yüzde 5.56 Arttı

Bu giderlerin hepsine %18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon için %25, sabit telefon için %15 ve İnternet bağlantısı için %5 Özel İletişim Vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen 63,6 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan dört kişilik bir ailenin ortalama haberleşme gideri ayda ortalama 237 TL’ye, yılda ise yaklaşık 2844 TL’ye ulaşıyor. Geçtiğimiz yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2015 yılında 2695 TL olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin %5,56 arttığı da ortaya çıkmış oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak;

“Günlük hayatta bireyin en önemli özgürlüklerinden biri haberleşmedir. Hatta geçtiğimiz dönemde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sırasında haberleşmenin ne denli kritik bir konumda olduğunu da toplum olarak net biçimde görmüş olduk… Öte yandan, internet hızlarının artması, katma değerli hizmetlerin çoğalması ve akıllı telefonların daha da gelişmesi sektörün büyümesini ve insan yaşamındaki kaliteyi de artırıyor. Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan haberleşme hizmetleri, maalesef yüksek vergi politikaları da eklenince aile bütçelerini zorluyor. 2017 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.”dedi.

Cepten Konuşmada Avrupa Lideri Türkiye, Aylık 436 Dk. Konuştuk!