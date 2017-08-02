88-inç Samsung Q9 TV 20 Bin Dolar’a BestBuy’da Satılmaya Başladı

Samsung’un Muazzam Ölçülere Sahip Yeni Amiral Gemisi TV’si Satılmaya Başladı!

88-inç Samsung Q9 TV 20 Bin Dolar’a BestBuy’da Satılmaya Başladı.

Samsung’un en yeni muazzam ölçülere sahip, amiral gemisi 88-inç Q9 TV modeli , BestBuy’da $19,999.99 dolar karşılığında satın alınabilir. Bizim açımızdan ilk kez bu büyüklükte bir ekran modeli için bir fiyatlandırma açıklanmış oldu. Beklendiği gibi oldukça yüksek.

Q9 TV Özelliklerinde; 2.160 4K çözünürlük, HDR, Wi-Fi desteği. Ayrıca 5 yıllık sigorta sunuluyor.

88-inç Samsung Q9 TV – Samsung QLED TV Serisi

Samsung Q9 QLED TV, Ocak ayında CES’te duyurulan Samsung’un yeni QLED TV dizisinin bir parçası.Samsung, QLED’lerin normal OLED’lere kıyasla daha iyi renk üretimi ile daha parlak olduğunu söylüyor.

Samsung‘un QLED TV Serisi Q9, Q8 ve Q7 olmak üzere 3 modelden oluşuyor. 55 inçlik Q7F modelinin başlangıç fiyatı ise 2,499.99$.

Elbette 20 Bin dolar gibi bir bütçe ile böyle büyük bir televizyon almak istiyorsanız. Alabileceğiniz en büyük TV’nin 262 inç’lik C Seed 262 ve fiyatının 539 bin Dolar olduğunu unutmayın.