Acer’a Sembolik Ceza, 35 Bin Kişinin Kredi Kartı Bilgilerini Çaldırmıştı!

ACER’a New York Başsavcılığından Sembolik Ceza!

Hackerların saldırısı sonrası 35 Bin müşterisinin kredi kartı bilgilerini çaldıran Acer’a sembolik ceza geldi!

Acer geçen sene kendi en kötü güvenlik açığı dönemini geçirdi. Amerika ve Kanada’da yaşayan tam 35 bin müşterisinin kredi kartı bilgilerinin hackerlar tarafından çalınmasına engel olamadı.

Bu durumdan ABD ,Kanada ve Porto Rico’da 28 Nisan 2016’dan önce alışveriş yapan ACER müşterileri etkilenmişti.

Tayvan merkezli teknoloji devi şirket Amerika’da savcılığa verdiği liste ile ortaya çıkan skandal 12 Mayıs 2015 ile 28 Nisan 2016 arasındaki tam 35 bin müşterisinin “Adı,Adresi,Kart Numarası,Son kullanma tarihi ve üç haneli doğrulama kodlarının” hackerlar tarafından çalındığını göstermişti.

Etkilenen müşterilerine bir form mektubu gönderen firma özür dilemişti.

Doğrusu Yahoo’nun 500 Milyon kullanıcı bilgisini çaldırması kadar kötü görünmeyebilir.

Acer Sembolik Ceza, 35 bin kişini kredi kartı bilgilerini çaldırmanın bedeli?

Ancak New York Başsavcılığı elektronik devine bu konudaki zaafiyetlerin nedeniyle 115.000 dolar ceza verdi. Şirket dijital güvenliğini arttırmak için güvence verdi.