Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır?

Üniversite tercih sonuçları açıklandı, kayıt işlemleri başladı.

Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır?

Üniversiteyi kazanan ve bir yükseköğretim programına katılmaya hak kazanmış şanslı bir azınlığın parçası olarak sizi öncelikle tebrik ediyoruz.

LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme elektronik kayıt yapabilecekler. Burada işlemlerinizi sizin ve üniversite adına kolaylaştıran bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler için bilgilendirmek istiyorum.

PTT şubelerinden e-devlet şifresini alınız?

E-devlet şifresi olmayan üniversite adaylarının bir an önce bunu temin etmeleri gerekiyor.

Bu şifreyi aldıktan sonra yapılacak ilk iş varsa kullandığınız CEP TELEFONU numaranızı ve e-mail adresini doğrulamanız gerekmektedir.!

Bu neden önemli?

Elektronik kayıt işlemine, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecek öncelikle bunu belirtmekte fayda var.

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

bu adrese girdiğinizde ;

Ana ekranın hemen altında e-Kayıt – Üniversite E-Kayıt işlemi menüsü geliyor.

Burayı tıkladığınızda ilk önce Bilgilerinizin Güncellenmesi isteniyor.

Asıl sorun Burada Başlıyor!

Zira Cep telefonu güncelleme işlemin iş biraz daha hızlı olabilir ama, iş email adresi doğrulamaya geldiğinde bu işlem sandığınızdan daha uzun sürebilir. Daha ilk günü sabah e-mail adresi doğrulaması yapmak istedik akşam yani geçen geçen 6-7 saat gibi bir süre geçmesine rağmen henüz doğrulama şifresi e-mail adresimize gelmedi.

o yüzden adayların özellikle e-kayıt yapmak isteyenlerin işlerini şansa bırakmamak adına bu işlemi kesinlikle son güne bırakmamalarında fayda var.

Bu işlemden sonra Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır? bunu da burada resimleri ile devam edicem. ancak şu şifreyi bir doğrulayalım.!!!

Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır? Ayrıntılar Geliyor!

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi

Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)

Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,

Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

İkametgâhı ile ilgili beyanı,

Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge

12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),

Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.

turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit

Adım Adım e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt işlemi Nasıl Yapılır?