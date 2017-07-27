Adobe Playful Palette, Adobe Renk Seçici Paletine Sanatçı Ruhu Kattı

Adobe Renk Seçici Paletini Yeniden Tasarladı!

Adobe Playful Palette, Adobe Renk Seçici Paletine Sanatçı Ruhu Kattı.

Birçok görüntüleme uygulaması araçlarında kullanılan fırçalar ve kalemler gibi objeler gerçek dünyada sanatçılar tarafından kullanılan araçlara çok benzer tasarlanırken, renk seçici palet tamamen dijital bir cihaz gibi hissettiriyor.

Adobe Research ve Toronto Üniversitesi’nden bir grup yeni bir projeyle,

“Renk Paletini daha doğal ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmış skeomorfik bir palet olarak yeniden tasarlarken, uyumlu renk düzenleri ve sanat eserleri yaratmaya da olanak sağlıyor.”

Adobe Playful Palette; kullanıcıları tüm spektrumdaki renklerden seçim yapmaya zorlamak yerine; gerçek hayatta sanatçıların boyayı nasıl karıştırdığına benzeyen bir arayüz sunuyor. Boya lekeleri olarak temsil edilen bir grup renk seçin; onlarla birlikte bir su birikintisi yapın, farklı yönlerde bastırarak daha açık ve daha koyu tonlar ile onları harmanlayın ve birlikte çalışacak renk değişimlerine kavuşun. temel olay bu!

Adobe Playful Palette Videosu belki daha güzel anlatır!

Çalışırken kullandığınız her bir renk bloğu sonsuz geçmiş içine kayıt edilir.Böylece ihtiyacınız olduğunda istediğiniz paleti alabilirsiniz. Bir resimden bir palette üretebilirsiniz.

Sadece kullanması eğlenceli olacak gibi görünüyor. Ancak uygulamayı test eden profesyoneller Playful Paleti yaratıcılıklarını daha fazla desteklediklerini söylüyor.

Adobe, Playful Palette’i yazılımına dahil etme konusunda hiçbir şey söylemedi; ancak aracın dijital ressamlara ve illüstratörlere sunulduğunu görmek çok güzel olurdu – bir eklenti olarak olsa bile…

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