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AirPods’ların Kaybolmaması için Sıradışı Yöntem, Biraz Özveri, Biraz Cesaret istiyor!

22 Aralık 2016 09:00 Donanım
AirPods’ların Kaybolmaması için Sıradışı Yöntem, Biraz Özveri, Biraz Cesaret istiyor!

AirPods’ları kaybetmemek için dahiyane bir fikir! Tabi özveri ve cesaret şart!

AirPods’ların Kaybolmaması için sıradışı yöntem!

Kaybolan AirPods’larınızı değiştirmek için 69$ gibi ağır bir bedel ödemek isteyebilirsiniz. Ancak oyunu kitabına göre oynamak istemeyen kahramanda var…

Andrew Cornett, AirPods’larının kulaktan düşmesini engellemek için mükemmel bir çözüm geliştirdi.

AirPods’ların Kaybolmaması için Ne Yapmalı?

Birçok kişi yeni kablosuz kulaklıkların kulaktan çok kolay düşmesiyle alay ederken, Cornett kablosuz kulaklık setlerini yerinde tutmak için alışılmadık tasarım kullandı.

 

Yukarıdaki durum aslında kullanıcıların Apple’ın yeni kablosuz kulaklıklardaki en büyük kaygısının onu kolayca kaybedilebilir olması olduğunu gösteriyor.

 

Ancak Cornett’in yaratıcı problem çözme yönteminden öğrenebileceğimiz bir veya iki şey var: Değerli 159 dolarlık kablosuz kulaklık yatırımı yatırımınızı korumak için gereken ilk şey küçük bir özveri … ve kulağınıza delik açma cesareti.

AirPods’ları yerinde tutmanın başka uygun yollarını buldunuz mu? Yaratıcılığınızı gösterin ve yorumlarınızı bize bildirin.

 

 

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