AirPods’ların Kaybolmaması için sıradışı yöntem!

Kaybolan AirPods’larınızı değiştirmek için 69$ gibi ağır bir bedel ödemek isteyebilirsiniz. Ancak oyunu kitabına göre oynamak istemeyen kahramanda var…

Andrew Cornett, AirPods’larının kulaktan düşmesini engellemek için mükemmel bir çözüm geliştirdi.

Birçok kişi yeni kablosuz kulaklıkların kulaktan çok kolay düşmesiyle alay ederken, Cornett kablosuz kulaklık setlerini yerinde tutmak için alışılmadık tasarım kullandı.

Figured out how I’m gonna keep these AirPods from falling out of my ears pic.twitter.com/5AKmzVIX5b

Yukarıdaki durum aslında kullanıcıların Apple’ın yeni kablosuz kulaklıklardaki en büyük kaygısının onu kolayca kaybedilebilir olması olduğunu gösteriyor.

Not really worried about losing my $169 AirPods, with the amount of people losing theirs, I should be able to find a spare or replacement.

— SoaR Kross (@Kross) 8 Eylül 2016