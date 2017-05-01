Samsung Akıllı Asistan Bixby’yi Güney Kore’de Kullanıma Sundu

Samsung Bixby’i Nihayet Kullanıma Sunmaya Başladı.

Samsung, Akıllı Asistan Bixby ‘yi Güney Kore’de Kullanıma nihayet sundu.

Samsung Yardımcı asistanı nihayet kullanılmaya başlandı. İlk olarak Güney Kore’de kullanılmaya başlayan özelliğin yakında dünya geneline yayılmasını bekliyoruz.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8 telefon sahiplerini bulmaya başladı. Ancak Teknoloji devi S8 ve S8 Plus’ın en önemli özelliğini dünya genelinde satışa sunulmasının üzerinden 1 ay gibi bir süre geçmesine rağmen henüz bu en önemli özelliğini kullanıma sunamadı.

ZDNet‘e yer alan habere göre Bixby, Sesli Yardımcı asistanı özelliği Samsung’un Ev’i Güney Kore’deki kullanıcılar için kullanılabilir duruma geldi. Bu yakında Bixby’nin tüm dünyada kullanıma sunulacağının habercisi olarak görülebilir.

Bixby ile Sesinizi kullanarak akıllı telefonunuzdan bekleyebileceğiniz bir çok işi kolayca yapabileceksiniz.

Akıllı Asistan Bixby ÖZELLİKLERİ VE DETAYLARI

İşte karşınızda Bixby. Galaxy S8 ya da S8+’ı kullanmanın yepyeni bir yolu. Söylemek istediğinizi iletmek için ses, yazı ya da dokunmayı kullanabilirsiniz, çünkü o üçünü de anlıyor. Söyleyecek kelime bulamadığınızda kamerayı açın ve Bixby sizin için arasın. o, Galaxy S8 ve S8+’ın her özelliğiyle uyumlu, yani telefonunuzla normalde yaptığınız her görevi başarabilir ve daha iyi hale gelmek için durmadan sizin yöntemlerinizi öğreniyor.

Sadece bir değil üç etkileşim yöntemi

Bixby konuşma, yazı ve dokunmayı anladığı için o an size en kolay gelen yöntemi kullanabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Açılışta Bixby ses kontrolleri en sevdiğiniz temel uygulamalarla entegre olmuştur ve Amerika İngilizcesi, Amerika İspanyolcası, Korece ve Çince talimatları anlar.



Devrimsel nitelikte arama yöntemleri Bixby arama yönteminizi kökünden değiştirecek. Çünkü sonuçlara hemen ulaşmak için kamerayı açmanız ya da bir görsel seçmeniz yeter. İster bir ürün ya da yer hakkında daha fazla bilgi edinmek, yakında bir restoran bulmak, hatta bir belgeyi tercüme etmek isteyin Bixby’yi çağırmanız yeter. Artık kutulara yazmanıza gerek yok.

Sizin telefonunuzu kullanışınıza göre kişiselleşiyor. Bixby tuşuna basın ya da kilit ekranını ya da ana ekranı sağa kaydırarak sizin için özelleştirilmiş bilgilere ve o an, yer ve durumda ihtiyacınız olan uygulamalara doğrudan ulaşın. Telefonunuzu kullandıkça daha iyi sonuçlar edineceksiniz. Doğru zamanda ve yerde hatırlayın Bixby’nin eve geldiğinde bitkileri sulamanızı ya da ofise döndüğünüzde birini aramayı hatırlatmasını sağlayın. Ayrıca hatırlatmaların AOD ekranında, Bixby ana sayfasında ya da edge ekranında görünmesini sağlayın.

Henüz Bixby’in ses özelliklerinin tam olarak ne zaman başlayacağı henüz belli değil. The Wall Street Journal‘in bir önceki haberinde Mayıs ayının sonu gibi görünüyor.

Samsung launches Galaxy S8 Bixby voice command in Korea on ZDNet