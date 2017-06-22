Anket: Akıllı Cihazlar En Çok Onları Korkutuyor!

Anket: Akıllı Cihazlar En Çok Onları Korkutuyor.

Akıllı cihazlar en çok yaşlıları korkutuyor.

Güvenlik ve Teknoloji

Mahremiyete ilişkin konularda yapılan 1000 kişilik bir ankette, akıllı cihazlara yaşlıların güvenmesi için çok fazla risk oluşturduğunu ortaya çıkardı.

Ankete katılan özellikle 65 Yaş Üstü katılımcıların günümüz dünyasının en önemli teknolojik aktörlerinden olan Sanal Asistanları, TVleri,oyun sistemlerini “Rahatsız Edici” – “Daha Az Rahatsız Edici” gibi seçeneklerin olduğu sistemde 10 üzerinden 7.9 puan verdiler.

Söz konusu anket Safehome adındaki ev güvenliği hizimeti sağlayan organizasyon tarafından gerçekleştirildi. Amerika’da yaşayan ve yaşları 18 ve üzeri olan katılımcılara (yaş, cinsiyeti, çeşitli meslek grupları baz alınarak gerçekleştirilen) teknoloji ve gizlilik hakkında ne hissettikleri soruldu.

Elde edilen sonuçlara göre 65 yaş ve üstü kişilerin teknolojiden vazgeçme ve diğer kişilerden daha fazla teknoloji kullanmayı bırakma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Akıllı Cihazlar En Çok Yaşlıları Korkutuyor [ Anket Sonuçları]

Sonuç açısından oldukça mantıklı zira akıllı telefonlarla büyüyen nesil bu cihazların gelişinden önce olgunlaşan insanlara göre çok daha farklı görüyor.

Şimdilerde bir nesil tamamen teknoloji ile büyüyor.

Bir başka ilginç bulgu ise inşaat işçileri, kamu hizmeti çalışanları ve öğretmenler hükümet ve suçlulardan eşit derecede Gizlilik Tehditi hissediyor. Çiftçiler suçlulardan daha ziyade hükümetten daha fazla korkuyorlar.

Bu gibi araştırmalar hepimizin aklından geçirdiği ve düşündüğümüz şeyleri yansıtması açısından önemli.

Sonuçta Akıllı Cihazlara Yaşlı İnsanlar Güvenmiyor. Gençler ise onlardan vazgeçmek istemiyor.

Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli istatistik veri ise; erkeklerin yüzde 96’sı kadınların ise yüzde 94‘ü gizliliklerinin teknoloji yüzünden tehlikeye girdiğinden endişe ediyor olması.

Privacy and Technology on Safehome