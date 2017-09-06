Akıllı Telefon Fiyatları Çıldırmak Üzere, Yeni Özellikler Fiyatları Yükseltti

Akıllı Telefon Fiyatları Giderek Artıyor, Fiyatlar Delirmek Üzere.

Akıllı Telefon Fiyatları Çıldırmak Üzere, Giderek Artıyor, Yakında Fiyatlar daha da UÇACAK.

Son 10 yılda herhangi bir telefon mağazasına girdiğinizde makul bir şekilde yeni bir iPhone için bile yaklaşık 200 $ ödemeyi düşünebilirdiniz. Ancak o güzel günler maalesef bitti.

12 Eylül’de resmi olarak tanıtılması beklenen yeni iPhone 8 fiyatlarının 1000$ ile 1200$ civarında başlangıç fiyatı ile satılacak olması tüketiciyi kara kara düşündürmeye başlattı bile. Söz konu fiyat mevcut iPhone 7 fiyatının yani yurtdışı fiyatının 649$ olduğunu düşündüğünüzde neredeyse iki katına denk gelmesi bekleniyor.

Apple’ın artan maliyetlerinde bana göre daha çok şaşırtıcı olanı ise;

Apple’ın bu konuda yalnız olmadığı. Samsung’un geçtiğimiz ay piyasaya sunduğu 64 GB Galaxy Note 8 için 930 Dolar gibi bir fiyat talep etmesi de benzer bir durumun sonucu olarak görülüyor. Samsung OLED panelleri, kavisli ekranları kendisi üretmesine rağmen 930$ gibi bir fiyat belirledi. Hatırlatmak gerekirse Galaxy Note 8 Türkiye satış fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı.

Haliyle mevcut trendi belirleyen iki büyük akıllı telefon üreticisi akıllı telefon fiyatlarını el birliği ile yükseltmeye başladı bile. Bunu hissediyor musunuz bilemiyorum.

Akıllı Telefon Fiyatları Çıldırmak Üzere, Fiyatlar Giderek Artıyor

Akıllı telefon fiyatlarının hızla yükselmesi görenlere bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. 2007 yılında yeni iPhone 500$ satış fiyatı ile sunulduğunda bu rakamın oldukça pahalı olduğunu söyleyenler bir hayli fazlaydı. Bunlardan biri de Microsoft CEO’su Steve Ballmer’dı.

#iPhone8 64 GB: 999$

256 GB: 1099$

512 GB: 1199$ — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 4 Eylül 2017

Eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer, iPhone’un piyasaya sürülmesinden sonra yaptığı açıklamada, “iPhone’un önemli bir pazar payı elde etme şansı yok” demiş. “Bu, 500 $ ‘lık sübvansiyonlu bir kalemdir.” olduğu ifade etmişti.

Bu süspansiyon konusunda da haklılık payı vardı. Zira Amerikan Operatör şirketleri bu bedellerin bir bölümünü kullanıcıları için karşılıyorlardı. Ancak Başta Verizon olmak üzere bir çok Operatör şirketi 2 yıl önce bu süspansiyonlara son verme kararı aldı. T-Mobile’da benzer bir şekilde değişikliğe gitti.

Kullanıcı için 199$’a alınabilen asıl fiyatı 500 dolar iPhone’un sonu demek oldu.

Şimdi ise durum nasıl? Akıllı Telefon Fiyatları Neden Yükseliyor?

New York Times, Wall Street Journal, ve CNBC gibi bir çok büyük medya kuruluşu yeni iPhone için 1000 Dolar gibi fiyatları yazamaya başladı bile.

Tarihsel olarak baktığımızda akıllı telefonların süspansiyonlarının karşılanmasının son bulduğu bu dönemlerde görülen fiyat artışlarının bir anlamda istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Eklenen her özellik için katmerli olarak cebinizden fazlası çıkacağının habercisi.

Çünkü akıllı telefon pazarının büyük bölümünü elinde bulunduran iki oyuncu Apple ve Samsung OLED ekranları bahane ederek ciddi fiyat artışı yapıyor. Diğerleri de bundan geri kalmayacaktır. yani Akıllı Telefon Fiyatları Giderek Artıyor, Yakında Fiyatlar UÇACAK bu kesin.

Hayatınızda en önemli ihtiyaçlar listesinde sevsenizde sevmesenizde artık akıllı telefonlar resmi olarak yer alıyor. Geçmişle kıyasla yüksek fiyatlı diyebileceğiniz Essential Phone 700$, Xiaomi MiMix2 500$, dogee Mix 170$ gibi daha ucuz modeller var. Özellikleri ne derece sizin ihtiyacınızı karşılar o tartışılır. Daha kötü kamera özellikleri vs.

Peki yeni telefonlarda 1.000 $ fiyatta haklı oldukları anlamına mı geliyor?

Artık Akıllı Telefonların üst düzey bir bilgisayara dönüştüğünü düşünürsek evet. Temelde ALO demek için yani Telefonunuzun kilidini açmak için; kesinlikle en iyi kameraya, en hızlı işlemciye veya yüz tanıma teknolojisi gibi yeni özelliklere sahip olmanız gerekmiyor ancak; genellikle daha iyi bir kullanıcı deneyimi için tüm bu özelliklere artık daha ciddi paralar ödemek zorunda kalacağız.

Sonuçta kullanırken üzüntü duyacağınız bir cihaz için hak etmeyen yüksek fiyatlar ödemektense daha iyisi için bu yükselen rakamları ödemek bence mantıklı. Ama değişmeyen tek şey ise artık akıllı telefon fiyatlarında ciddi artışın yaşanacağı noktadayız.

Akıllı Telefon Fiyatları Çıldırmak Üzere