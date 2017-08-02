Android Düşüşte iOS Yükselişte, Son 5 yılın Akıllı Telefon Kampanyaları Analizi

Akıllı Telefon Kampanyalarının Karşılaştırmalı Veri Analizi

Akıllı Telefon Kampanyalarında Zirvenin Adı Yine Samsung ancak iOS yükselişini devam ettiriyor. Brandzone tarafından yayımlanan Akıllı Telefon Kampanyaları Analizi ‘nin ilginç sonuçlar.

ANDROİD DÜŞÜŞTE iOS YÜKSELİŞTE!

Son 5 yıllık akıllı telefon kampanya verileri göze alınarak hazırlanan analiz raporuna göre Android Sistemli Telefon Kampanyaları düşüşte, iOS ise yükselişini sürdürüyor.

Türkiye’deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, 2013-2017 yılları arasında düzenlenen akıllı telefon kampanyalarını inceledi. Son 5 yıllık veri analizine göre;

En çok kampanya düzenleyen marka şüphesiz SAMSUNG oldu. Ancak Android işletim sistemli akıllı telefon kampanyaları son 2 yıldır düşüşe geçerken iOS ise yükselişte.

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştıran BrandZone, 2013-2017 yılı Haziran ayını da kapsayan akıllı telefon kampanyalarına yönelik verileri açıkladı. Teknoloji marketleri, hipermarketler, telekom kanalları, yerel zincirlerdeki kampanyaları kapsayan veriler önemli sonuçlar ortaya koydu.

5 yıllık zirvenin sahibi Samsung!

2013-2017 yılları arasında düzenlenen akıllı telefon kampanyalarına Samsung damga vurdu. Samsung’un akıllı telefon kampanyalar içindeki payı 2013 yılında yüzde 45 iken bu oran 2017’de yüzde 38 oldu. Apple’ın kampanya oranları son 5 yılda artış gösterdi. Apple’ın akıllı telefon kampanyalarındaki payı 2013 yılında yüzde 16 iken bu oran 2017’de yüzde 24’e yükseldi. Tüm kampanyalar içinde 2014 yılında yüzde 1’lik orana sahip olan Vestel, 2017’de bu oranı yüzde 12’ye yükselterek üçüncü sıraya yerleşti. 2015 yılında yüzde 3’lük orana sahip olan Lenovo ise 2017’de kampanya oranını yüzde 8’e yükseltti. 2013 yılında yüzde 1’lik kampanya oranına sahip olan Huawei ise bu oranı 2017’de yüzde 5’e yükseltti.

Akıllı Telefon Kampanyaları Analizi Sonuçları:

Android düşüşe geçti iOS ise yükselişte – Akıllı Telefon Kampanyaları Analizi 2017 !

BrandZone verilerine göre; Android işletim sistemli akıllı telefon kampanyalarının oranı 2013 yılında yüzde 73 iken 2015’te yüzde 86’ya ulaştı ancak 2016’dan itibaren düşüşe geçti. Buna göre kampanya oranları 2016’da yüzde 77’ye, 2017 yılında ise yüzde 76’ya düştü. iOS işletim sistemli akıllı telefon kampanyaları 2013 yılında yüzde 16 iken bu oran 2016’da yüzde 21’e, 2017’de ise yüzde 24’e yükseldi. Windows işletim sistemli akıllı telefon kampanyaları 2013 yılında yüzde 5 iken, 2016’da yüzde 2’ye 2017’de ise yüzde 0,2’ye düştü.

İşletim Sistemi 2013 2014 2015 2016 2017 (Ocak-Haziran) Android 73% 79% 86% 77% 76% iOS 16% 14% 11% 21% 24% Windows 5% 6% 2% 2% 0,2% Diğer 6% 1% 0,2% – –

Akıllı telefon ekranları büyüyor

BrandZone verilerine göre; 4,2 inç – 5 inç ekran boyutuna sahip akıllı telefonların tüm kampanyalar içindeki payı 2013 yılında yüzde 33 iken bu oran 2017’de yüzde 48’e yükseldi. Öte yandan 5,1 inç – 5,7 inç ekran boyutuna sahip akıllı telefonların tüm kampanyalar içindeki payı 2013 yılında yüzde 12 iken, 2017’de bu oran yüzde 45’e ulaştı.

Ekran Boyutu 2013 2014 2015 2016 2017 (Ocak-Haziran) 4,2 inç – 5 inç 33% 37% 44% 44% 48% 5.1 inç – 5.7 inç 12% 27% 43% 45% 45% 4 inç ve daha küçük 53% 34% 12% 10% 4% 5.8 inç ve daha büyük 1% 1% 1% 1% 3%

8 çekirdekli telefonlar 2017 yılına damga vurdu!

BrandZone’un son 5 yıllık verilerine göre; 1 ve 2 çekirdekli akıllı telefonların tüm kampanyalar içindeki oranı azalırken, 4 ve üstü çekirdekli işlemcili akıllı telefonların kampanyaları yükselişe geçti. Buna göre 2013 yılında tüm kampanyalara yüzde 41 ile çift çekirdekli akıllı telefonlar hakim olurken; 2015 ve 2016’da 4 çekirdekli akıllı telefonlar, 2017 itibariyle ise 8 çekirdekli akıllı telefonlar hakim oldu.

8 çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının tüm kampanyalar içindeki oranı 2013’te yüzde 2 iken bu oran 2017’de yüzde 43’e yükseldi. 4 çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının oranı 2013’te yüzde 30 iken 2017’de ise yüzde 41’e yükseldi. 2 çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının oranı 2013’te yüzde 41 iken bu oran 2017’de yüzde 9’a düştü.

İşlemci Çekirdek Sayısı 2013 2014 2015 2016 2017 (Ocak-Haziran) 8 2% 8% 24% 36% 43% 4 30% 49% 58% 39% 41% 2 41% 34% 12% 12% 9% 6 – 3% 5% 13% 6% 1 28% 6% 0,2% 1% 1% 10 – – – 0,02% 0,4%

Akıllı Telefon Kampanyaları Analizi Kapsamlı Sonuçları – Brandzone araştırması 2017