iPhone X’ten Sonra Akıllı Telefonların Geleceği Nasıl Olacak? Sırada Ne Var?

iPhone X’ten sonra yakında tüm akıllı telefonlar neredeyse çerçevesiz olacak, Peki Sıradaki Tasarım Yeniliği Ne Olacak?

iPhone X’ten Sonra Akıllı Telefonların Geleceği Nasıl Olacak? Sırada Ne Var?

Amiral gemisi akıllı telefonlarda çerçevenin ölmesine son çiviyi de iPhone X ile Apple çakmış oldu. iPhone X modeli ile Akıllı Telefonda Çerçeve Öldü, Sıradaki Yenilik Ne Olacak? sorusu artık sorulmaya başlandı. Bir çok akıllı telefon üreticisi artık bu konu da kafa patlatmaya başladı bile.

Özellikle geçen yıl akıllı telefon tasarımında harika ilerlemeler kaydedildi. Bunlar arasında belki de en önemlisi OLED panellerin çıkmasıyla çerçevelerin bir anlamda öldürülmesi oldu. Artık Akıllı Telefonun Ön Yüzü tamamen ekrandan ibaret oldu.

Şu andaki çerçevesiz ekran dalgası ilk olarak Xiaomi Mi Mix’i geçtiğimiz yıl duyurması ile başladı. Sonrasında ise LG, Samsung ve Essential modelleri ise bu durumu en üst düzeye çıkararak amiral gemisi akıllı telefonlara gelmiş oldu.

Şimdi ise iPhone X ile bu yenilikçi tasarım nihayi hedefine ulaşmış, bir anlamda görev tamamlanmış oldu. Apple gibi trend belirleyen bir şirket nadirende olsa bilinen bir özelliği ekliyor. Neyse peki bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra akıllı telefon tasarımcıları ne yapacak? Akıllı Telefonlarda Çerçeve Öldü, Sıradaki Yenilik Ne Olacak? Akıllı telefonların geleceği !

Apple iPhone’da 2007 yılında daha geniş dokunmatik ekran fikrini sunmasına rağmen bir anlamda bunu ilk gerçekleştiren olmadı. 2011 yılında Google ve Samsung işbirliği ile çıkarılan ve neredeyse çerçeve kullanılmayan ekran kullanılan Galaxy Nexus bunun ilk örneklerinden biri oldu.

Teorik olarak sanal navigasyon düğmeleri kullanılan ilk telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu adım akıllı telefon üreticilerinin çerçevesiz telefon üretmesine izin verecek ilk adım oldu. Nihayi hedef ise bugün geldiğimiz nokta, Telefonun her tarafını kullanabileceğimiz ekran ve artan verimlilik tabiki.

Bazı üreticiler başlangıçta çerçeveleri küçültmek ve azaltmak konusunda tereddüt etseler de, iPhone’un bu pazara girmesiyle bundan kaçış olmayacağını artık biliyorlar. Ellerindeki cihazların her ne kadar başarılı olsalar bile HTC U11, Moto Z2, iPhone X, LG V30 yanında oldukça eski teknoloji ve tasarım olarak kalmalarına ve görülmelerine engel olamazlar.

iPhone X bu anlamda yapılan ilk OLED ekranlı telefon değil, Son amiral gemileri ile kıyaslandığında belli teknolojik farklar var. Ama eski modellerle bu oled akıllı telefonları kıyaslamak bile yersiz ve anlamsız. En azından tasarım açısından durum kesinlikle böyle.

Üreticiler bu noktadan sonra milimetreler seviyesinde inceltilmiş ekranlar sunacaklar, belki de sonunda birisi ön kamerayı ve hoparlörleri neredeyse algılanmayacak bir duruma getirecek. Yada Telefonun ekranına entegre edecek.

Hatırlıyorlarsanız, LG 65-inç Oled TV ekranının içine Hoparlör entegre etmeyi başarmıştı. Bir benzeri akıllı telefonların ekranına da gelebilir mesela.

Sonuçta akıllı telefonlarımız artık büyük dokunmatik bir ekrana dönüşüyor. Ama ben yakın gelecekte limite ulaşıldıktan sonra gelecek yenilikler için daha heyecanlıyım!

Elde taşınan dikdörtgenleri mümkün olan en büyük ekranlarla doldurmaya çalışan tasarımcılar artık bu KUTUNUN DIŞINDA düşünmek zorunda kalacaklar. Belki tasarımcılar telefonlarda ilk başta kendilerini yeni malzemeler ve özellikler ile farklılaştırmaya çalışacaklar. Ancak sonuçta koca bir ekrana bakıyor olacağız.

Üzerinde Çalışılan Yeni Fikirler Neler?

Bu tür akıllı telefon ekranlarının gelişmesi gerekecek. Üreticilerin üzerinde zaten çalıştığını biliyoruz. Bazı üreticiler akıllı telefonların arkasını kullanmaya başladı bile. Yotaphone serisi cihazlarına arkasına kullanışlı e-mürekkep ekranlar yerleştirerek size mükemmel bir e-book imkanı sundu.

Meizu, amiral gemisi Pro 7’nin arkasına daha küçük OLED ekran koydu; bu sayede bildirimleri buradan görebilir veya yüksek kaliteli selfilerde arka kamerayı kullanmanıza yardımcı olabilir.

Esnek ekranlar ise bir çok teknoloji fuarlarında kendisine yer bulmasına rağmen henüz bir kullanım alanı bulmuş değil. Bu alanda Lenovo bilekli şeklinde, açıldığında ise Tablete dönüşebilen ve bu teknolojileri konsept olarak sunan bir cihazını gözler önüne serdi.



Söz konusu fikir teknik zorluklar ortadan kaldırılabildiğinde uygulanabilir görünüyor. Üreticilerin daha büyük ekranları elde taşınabilir cihazlara uydurma eğilimine devam etmeleri daha kolay görünüyor. Örneğin, Facebook’u akıllı telefon modunda kullanırken, Tablet modunda ciddi işler yapmak ve videoları izlemek için kullanabilirsiniz.

Microsoft’un bu yaklaşımı Surface Phone ile yapması mümkün, Eğer patent engeli yoksa.Microsoft’un Gizemli patenti bu yöndeki eğilimi gösteriyor. Öte yandan Samsung’un gelecekte bir Note Phone düşündüğü de biliniyor.

Akıllı Telefonların Geleceği – VR ve AR Kulaklık Setleri üzerine eğilimde olabilir!

Akıllı telefon üreticileri artık tüketiciyi daha çarpıcı bir biçimde, Akıllı Telefonların Geleceği ‘de farklı bir form faktörüne ihtiyaç duyulduğunu görüp buna doğru yatırım yapmaya başlayabilir. Bu anlamda VR ve AR kulaklık setleri aday görünüyor. Mark Zuckerberg’e göre VR ve AR kulaklık setleri ana akım olmak için hala oldukça hantal ancak minik bir gözlük boyutuna getirilmesi an meselesi olabilir.

Hiç olmadı belki de akıllı telefonların geleceği tamamen yeni bir cihaz kategorisine ait. Durum ne olursa olsun eğlenceli bir gezinti olacak.