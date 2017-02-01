NASA Yeni Akıllı Uydu Radyatörü Origami’den Esinlenerek Tasarlandı

Japon Katlama sanatı Origami’den esinlenen araştırmacılar CubeSats için radyatör inşa etti.

Akıllı Uydu Radyatörü, Origami sayesinde daha hafif ve daha küçük.

Uydu radyatörleri geleneksel olarak devasa ve ağırdır. Bu yüzden CubeSats gibi daha küçük ölçekli uydular için ideal oldukları söylenemez.

Küçük uyduların bu ihtiyaçlarını karşılamak için NASA Goddard teknisyeni Vivek Dwivedi Brigham Young Üniversitesi bilim adamlarından oluşan bir ekiple origami’den ilham alarak “akıllı” bir radyatör geliştirdi.

Isıya duyarlı malzemeden yapılmış 3 boyutlu yapı, aynı zamanda şekil hafızalı ve sıra ile açılıp katlanıyor. Isınmak istediğinde büzüşen yapı bu sayede daha iyi güneş enerjisi emilimi sağlıyor.

Akıllı Uydu Radyatörü ORİGAMİ’den esinlendi!

Brigham Young bilim insanları radyatörün tasarımını iyileştirmeye çalışıyorlar, ancak prototipin yapısını yukarıdaki resimde görebilirsiniz. Geliştirme çalışmaları çerçevesinde Dwivedi, ısı tutma ve dökülme özelliklerini artırabilecek bir vanadyum oksit kaplama geliştirmeye odaklanıyor. Malzeme Malzeme yarı iletken olarak başlar ve 154 Fahrenheit’e ulaştığında metal bir hale geçiyor.

Dwivedi, metal durumuna geçtiğinde ısıyı yayma kabiliyeti arttığından ve sıcaklıklarda uzayda çılgınca dalgalandığından, geçiş sıcaklığını düşürmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Bunu ise Vanadyum oksit üzerine çok ince gümüş ve titanyum tabakaları uygulayarak başarmayı planlıyor.

Çalışmalar ve geliştirmeler henüz bitmiş değil ancak proje başarıya ulaştığında küçük uyduların daha hafif ve daha performanslı akıllı uydu radyatörleri olacak.

Engadget