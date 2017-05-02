AKK Yerini Limitli internet Dönemine Bıraktı mı? Yeni AKK Sorunları?

Yeni AKK Nasıl Uygulanacak? AKK Kalktı mı? Kalkmadı mı? Kota Aşımında Uygulama Farkları Ortaya Çıktı.

AKK yerini Limitli internet Dönemine bıraktı mı? Yeni AKK Sorunları Sosyal Medyada tartışılmaya başladı.

Adik Kullanım Kotası 1 Mayıs itibariyle Kalkıyor dedik demesine ama; Dün itibariyle servis sağlayıcılar bir biri ardına yeni paketlerini duyurmaya başladı. Ortaya çıkan yeni paketler ve istenen kota aşım ücretleri kafaları karıştırdı.

Kotayı aşan internet kullanıcısı gigabyte başına ücret ödeyecek mi?

Bu sorunun cevabı hem evet, hem hayır ? nasıl mı?

BTK’nın AKN’de yaptığı değişikliklerden sonra operatörler şu an itibariyle nasıl davranıyor. Bir bakalım.

Yeni Abone Olacaklar için Bu Sorunun Cevabı “EVET”

İnternete yeni abone olacaklar için operatörler limitsiz ve kotalı paket hazırladı. İnternet sağlayıcıları, kota aşımında kullanılan GB (Gigabyte) başına yeni abonelerden ücret talep ediyor.

Eski Abonelerde ise Bu sorunun cevabı “Hayır”

Eski abonelerin AKN kapsamında hızı düşürülecek fakat aynı paket ücreti üzerinden internet kullanmaya devam edebilecekler. AKN uygulaması, 31 Aralık 2018’de tamamen kaldırılacak.

Peki Şimdi Sorun Ne? AKK Yerini Limitli internet Dönemine Bıraktı mı?

Sorun şu ki yeni paketler pahalı, limitli paketler daha ucuz. AKK’sız kullanmak daha pahalıya patlıyor. AKK kalkacak derken AKK yerini Limitli internet Dönemine Bırakıyor gibi bir durum oluştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Adil Kullanım Noktasında (AKN) yaptığı değişiklikler dün 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme en basit haliyle gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKN uygulanmamasını getiriyor. Fakat İnternet servis sağlayacıları yeni düzenlemeyle birlikte paketlerinde güncelleme yapsa da, yeni abonelerine sınırsız ve kotalı paketlerini sunmaya başladı.

Kotalı paketler de ücretler haliyle daha makul ve kullanıcıların kotalarını aşması durumunda bazı internet sağlayıcıları kullanılan GB (Gigabyte) başına ücret talep etmeye başladı. Bu ek ilave edilen ücretlendirmeler satın alınan paketin üstüne eklenecek.

Limitsiz İnternet Paketleri Cep Yakınca Limitli Paketler Kullanmak Zorunda Kalanlar Cezalandırılmış gibi Oluyor.

Bunun sebebi ise eskiden kota aşımında sadece hızımız düşüyordu. Ama aynı paket fiyatımızla interneti kısmen daha yavaş kullanabiliyorduk. Şimdi ise bu mümkün görünmüyor. En Azından BTK bu duruma el atmazsa.

AKK Yerini Limitli internet Dönemine Bıraktı mı?

Kablonet Ne Yaptı?

KabloNet Kota Aşım Ücretlerine Ek Ücret Talep Etmekte Gecikmedi bile. Kablonet, abolelerinden AKN aşımıyla birlikte her GB başına 2 TL ek ücret talep etti.

Turkcell Ne Yaptı?

Diğer Servis Sağlayıcılarından TURKCELL’den Konu ile ilgili açıklama geldi.

Turkcell, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni mevzuatına göre belirlenen hız kademeleri geçildikten sonra tüketilen her 1 GB için ekstra ücret talep edilmesi şeklinde bir karar ya da uygulama bulunmadığını” açıkladı.

“BTK’nın yeni mevzuatına göre belirlenen hız kademeleri geçildikten sonra tüketilen her 1 GB için ekstra ücret talep edilmesi şeklinde bir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Hem Fiber hem xDSL’de 02.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımları AKK’ya dahil edilmeyecek ve söz konusu zaman dilimlerinde AKK’nın aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın AKK kullanımları sonrası hız kısıtları uygulanmayacaktır” denildi. Turkcell’in Fiber AKK’sız Paketleri detayları ise burada.

TURKCELL’in bu açıklaması BTK Başkanın Açıklamasından Sonra Geldi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan dün yaptığı açıklamada;

AKK’de yapılan düzenlemeden sonra sektörün talebine uygun olarak Türk Telekom toptan fiyatlarını yeniden belirlediklerini belirtmişti. Sayan, yeni indirimli fiyatlarla ücret artışına gerek olmadan tarife sunulmasının önünü açtıklarını kaydederek, sektörün, fiyat artışı yapmadığını söyledi. Sayan, belirlenen yeni tarifeleri incelediklerini belirterek,

“Aykırı bir durum olursa müdahale edilir. Önce bu yeni tarifeleri bir görelim. Düzenlemelere aykırı durum olursa, çalışma yapılır. Vatandaşlar yeni düzenlemenin tadını çıkarsınlar. Her operatör geçiş sürecinde. Regülasyona aykırı duruma müdahale ederiz. Yeni aboneler için yeni paketler söz konusu olacak. Örneğin, kimi operatörler, 2018’i beklemeden 25 mbit full paket çıkarmış 90 TL’ye. Yani regülasyon zorlaması olmadan operatör tarafından bu yapılmış. Bu önemli” diye konuşmuştu.

BTK’nın Yeni Adil Kullanım Kotası Uygulaması Ne Gibi Şartlar Getiriyordu Hatırlayalım

1 Mayıs’tan itibaren başlayacak uygulamada gece 02:00 ve sabah 08:00 arasındaki veri kullanımı ve indirme işlemleri AKK kapsamında değerlendirilmeyecek.

BTK tarafından internet servis sağlayıcılarına iletilen düzenlemedeki bir diğer yenilik de, gece saatlerinin dışında kalan ve kotaya tabi dönemdeki kullanımlardaki veri tüketiminin aşılması hâlinde internet hızının düşeceği bağlantı kalitesini belirliyor.



HIZA GÖRE FARKLI HIZ SINIRI GELİYOR

Eski uygulamada tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız 3 Mbps’e çekiliyordu. Bundan böyle bu alt sınır tarifenin çeşidine göre değişecek. En düşük kullanım hızı olan 8 Mbps bağlantıda AKK aşıldıktan sonraki hız yine 3 Mbps olurken, diğer tarifelerde bu alt sınır kademe kademe yukarı çekildi.

Tarife bazında internet bağlantı hızının kota sonrası düşeceği tablo şöyle;

BAĞLANTI HIZI – AKK SONRASI HIZ

8 MBPS – 3 MBPS

16 MBPS – 5 MBPS

24 MBPS – 8 MBPS

50 MBPS – 16 MBPS

100 MBPS -24 MBPS

500 MBPS – 32 MBPS

1000 MBPS – 64 MBPS’ e düşecek.

Çözüm ve Sonuç, Şimdi Ne olacak?

Görünen o ki bir kaç gün daha kafa karışıklılığı sürecek. Servis sağlayıcıları doğal olarak ceplerine daha fazla kazandıracak ve BTK’nın AKK uygulamasının etrafından nasıl dolanabileceklerini araştıracaklar.

Cebinizden daha fazla para çıkmadan AKK Uygulamasının bize yansımasını umuyoruz. BTK’nın AKK Uygulamasını kazanca çevirmek isteyen operatörlere müsade etmemesi gerekiyor.

Fiber AKK’sız Paketler Limitli Paketlerden daha pahalı olursa kullanıcılarda Pratik çözümlere başvuracaktır. Aynı binada olanlar şimdiden sosyal medyada ortak fiber alıp sınırsız kullansak daha iyi demeye başladılar bile.

Biraz sabırlı olup Yeni AKK uygulamasının Tam olarak Nasıl Uygulanacağını Hep Beraber görmemiz gerekiyor.

AKK Yerini Limitli internet Dönemine Bıraktı mı? Bence Öyle Görünüyor…