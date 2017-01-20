Alcatel’in Kişiselleştirilebilen Akıllı Telefonu POP 4S Şubat Ayında Satışta!

Alcatel’in yeni nesil akıllı telefonu POP 4S Türkiye’de! Alcatel POP 4S Türkiye’de Şubat ayında satışa sunuluyor.

Yenilikçi ve zengin özellikli akıllı telefonlarıyla Türkiye’ye dönen Alcatel markası, genç neslin ihtiyaçlarına uygun özellik ve tasarım öğeleriyle donatılan POP akıllı telefon ürün ailesinin en yeni üyesi POP 4S’i satışa sundu. Alcatel Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam, ürün hakkında şunları söylüyor: “Alcatel POP 4S, teknolojiyi tarzının bir parçası olarak gören yirmili yaşlardaki tüketicilerimiz için harika bir seçenek. Kişiselleştirme, Alcatel’in akıllı telefon inovasyonunda en çok önem verdiği değerlerden biri. POP 4S de, bu değeri en iyi yansıtan ürünlerden biri.”

Alcatel POP 4S Özellikleri

POP 4S, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile donatıldı. Büyük sensör ve ultra hızlı odaklama özellikleri sayesinde net, parlak görüntüler yakalanabiliyor ve özellikle geceleri çekilen selfie’lerde bu kalite hemen hissediliyor. POP 4S, sekiz çekirdekli işlemci ve 4.5G LTE category 6 teknolojilerine sahip. Bu özellikler POP 4S’i, oyun deneyimi ve bağlantı işlevleri için güçlendiriyor. POP 4S, parmak izi tanıma özelliğiyle kişisel bilgileri de çok iyi koruyor. Alcatel POP 4S, Şubat ayından itibaren 1099 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.