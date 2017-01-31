Yeni Nesil Telefon ALO, Dokunmatik Ekran Yerine Hologram

Akıllı telefonların dokunmatik ekranları yerini Hologramlara ve AI asistana bırakacak!

Bu konsept telefon gelecekte akıllı telefonların ne gibi özelliklere sahip olabileceği konusunda bize fikir veriyor.

Gelecekteki akıllı telefonunuz tamamen sesle etkinleştirilebilir, metin mesajları ve diğer bilgileriniz hologram’larla gösterilebilir. KonspetALO’nun arkasında Dokunmatik ekransız bir akıllı telefonu hayal eden yeni bir akıllı telefon konsept fikri yer alıyor.

Fransız tasarımcı Jamie Olivet ve Sanat yönetmeni Philippe Starck tarafından hazırlanan yeni nesil akıllı telefon. Sesle aktif edilen özellik sayesinde kısa mesajları veya videoları hologram şeklinde izlemenize izin verecek proje olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Nesil Akıllı Telefon ALO!

ALO ÖZELLİKLERİ

Yeni Nesil Akıllı Telefon

Yüksek Ses teknolojisi

Dual Kamera

Hızlı Şarj Özelliği

Alümünyum Unibody.

KonseptALO

Mashable