AMD Dijital Para Madenciliği Üzerinden Para Kazanıyor, İstemem Yan Cebime KOY

AMD Dijital Para Madencilerinden Para Kazanıyor!

AMD Dijital Para Madenciliği Üzerinden Para Kazanıyor!

AMD Dijital Para Madencilerinden Para Kazanıyor, Bunu istemese de. Şirket uzun vadeli kar elde edeceği araçlar arasında kriptocurrency – dijital para madenciliğini görmese de paralarını almaya hayır demiyor.

Dijital para günümüzde yükselen trendin yeni adı. İlk etapta maden çıkarmaya ihtiyaç duyan insanlar yüzünden; grafik kartlarına özellikle güçlü grafik kartlarına olan ihtiyaç patlamasından yararlanmaya hayır demeyen AMD; bu işin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir iş olduğuna henüz inanmıyor.

AMD Dijital Para Madenciliği ‘nden vazgeçmiyor, Talep Artışı Yüzde 51

Şirketin bu yıl açıkladığı gelir kalemleri içerisinde grafik kartlarından elde ettiği gelirlerin; bir önceki yılla aynı döneme göre yüzde 51 – %51 artış görülüyor.

Bu büyük ilgi artışına rağmen AMD’nin geleceğini gördüğü bir alan tabiki bu değil; ısrarcı olduğu büyük pasta hala üst düzey oyun pazarı.

Şirketin CEO’su Lisa Su yaptığı açıklamada; şirketin talep artışını gördüğünü, uzun vadeli bir büyüme aracı olarak [cryptocurrency] dijital para madenciliğini görmediğini açıkladı.Ancak ASUS gibi bazı ortaklarına rağmen, sürekli kullanım için geliştirilmiş dijital para madenciliğine özel grafik kartları üretmekten de vazgeçmiyor.

Bu arada Quartz‘ın Marco Streng’in, dijital madencilik tesislerine ekran kartı göndermek için bir Boeing 747 kiraladığını iddia ettiğini bildirmesi gibi bazı tuhaf ve doğrulanamaz hikayelerde yok değil. Etherium ve Bitcoin kazanmak giderek zorlaşsa da dijital devrimin parçasını kazanmak için olan talebin öleceğini sanmıyor.