AMD Ryzen Pro Serisi Masaüstü İşlemcileri ve Özellikleri

AMD Kurumsal İşlemci Portföyüne Yeni Bir Seri Ekledi.

AMD Ryzen Pro Serisi Masaüstü İşlemcileri ve Özellikleri!

AMD Ryzen PRO Masaüstü İşlemcileri

Yeni EPYC™ ailesi sunucu işlemcilerin kullanıcılara sunulmasının yarattığı heyecanın ardından AMD, kurumsal işlemci portföyüne yeni bir seri daha ekledi: AMD Ryzen™ PRO masaüstü işlemcileri. Günümüz işlem yoğunluğu yüksek işyerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Ryzen PRO masaüstü işlemcileri, dünya çapındaki kurumsal masaüstü bilgisayarlara dayanıklılık, güvenlik ve performans getirecek.

AMD Ryzen PRO Serisi

Çoğu zorlayıcı kurumsal sınıf uygulamalar ve çoklu görevli iş akışlarına sıra dışı hız kazandıran, her bir Ryzen PRO işlemcisinin ‘Zen’ çekirdeği, bir önceki nesle göre yüzde 52’ye kadar işlem yeteneği artışı sağlıyor. Ryzen™ 7 PRO 1700 ise çoklu iş parçacık performansında seçili rakip çözümlere göre yüzde 62’ye kadar daha yüksek hız sunuyor.

Ürün Model Çekirdek İş Parçacığı Hızlandırılmış Frekans (GHz) Taban Frekansı (GHz) TDP (Watt) Ryzen™ 7 PRO 1700X 8 16 3.8 3.4 95 Ryzen™ 7 PRO 1700 8 16 3.7 3.0 65 Ryzen™ 5 PRO 1600 6 12 3.6 3.2 65 Ryzen™ 5 PRO 1500 4 8 3.7 3.5 65 Ryzen™ 3 PRO 1300 4 4 3.7 3.5 65 Ryzen™ 3 PRO 1200 4 4 3.4 3.1 65

Güvenlik

Kurumsal ve kamu sektöründeki uygulamaları hedefleyen Ryzen PRO işlemciler, teknoloji harikası silikon seviyesinde güvenlik sunarken, donanım tabanlı kriptografik ve güvenlik teknolojileriyle de giderek artan sayıdaki tehditlere karşı korumaya yardımcı olur. Güvenli ön yükleme, fTPM (firmware Trust Platform Module), AES ve Windows® 10 Enterprise güvenlik özellikleri gibi standartlar, tüm Ryzen PRO işlemci ailesinde tamamen destekleniyor.

Güvenilirlik

En kaliteli silikon devre levhalarından üretilen Ryzen PRO işlemciler, kurumsal seviyede kalite ve güvenilirliği ve geleceğe hazır işlem gücü için platform ömrünü garantilemeye yardımcı olur. Endüstri lideri, açık standart DASH yönetilebilirliği, işlemciden bağımsız yönetime izin verirken, işletmelerin tescilli çözümlere takılıp kalmamalarını garantiler.

Ne Zaman Geliyor?

Dünyanın en büyük ticari istemci masaüstü bilgisayar sağlayıcılarının, Ryzen PRO tabanlı bilgisayarları, 2017’nin ikinci yarısında dünya çapındaki işletmelere sunması bekleniyor. Ryzen PRO mobil’in ise 2018’in ilk yarısında pazara çıkması bekleniyor.