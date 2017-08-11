AMD Ryzen Threadripper 1950X ve 1920X’i Satışa Sundu

Gelmiş geçmiş en iyi masaüstü işlemci: AMD Ryzen Threadripper

AMD Ryzen Threadripper 1950X ve 1920X’i Satışa Sundu.

AMD, merakla beklenen Ryzen Threadripper yüksek performanslı masaüstü işlemcilerinden iki model: AMD Ryzen Threadripper 1950X ve AMD Ryzen Threadripper 1920X’i satışa sundu. AM4 platformunu temel alan, ödül canavarı Ryzen masaüstü işlemcilerle halihazırda rekorlar kıran, Ryzen serisinin en yeni üyesi Threadripper, performans ve özellik konularında büyük bir adımı simgeliyor. Geliştiriciler, araştırmacılar, profesyonel kullanıcılar, üreticiler ve oyuncular için beklentilerin ötesinde performans sunan Ryzen Threadripper, yeni AMD x86 “Zen” çekirdek mimarisiyle üretildi. Threadripper piyasadaki rakiplerine göre sıra dışı güç, sınırsız potansiyel ve kesintisiz üstünlük sunuyor.

Performans ve Bulunabilirlik

Ryzen Threadripper’ın her iki modeli de yeni SocketTR4 platformu destekleyerek, 64 PCIe® hattı, dört kanal DDR4 bellek ve AMD aynı anda çoklu iş parçacığı işleme (SMT) teknolojisini barındırıyor. 16 çekirdek ve 32 işlem iş parçacığı desteği ile Ryzen Threadripper 1950X, daha önce hiçbir son kullanıcı masaüstü sisteminde olmadığı kadar fazla çoklu işlem gücü sağlıyor. Ryzen Threadripper 1920X, 12 çekirdek ve 24 işlem iş parçacığı ile 10 Ağustos 2017’de Threadripper 1950X ile raflarda yer alacak. Ailenin diğer üyesi olan 8 çekirdek 16 iş parçacıklı Ryzen Threadripper 1900X’in ise 31 Ağustos’ta kullanıcılara sunulması bekleniyor.

AMD Ryzen Threadripper 1950X ve Diğerlerinin Özellikleri

Ürün Ailesi Model Çekirdek İş Parçacığı Taban Frekansı (GHz) Boost Frekansı (GHz) XFR (GHz) PCIe® Hattı TDP (Watt) Satış tarihi AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X 16 32 3.4 4.0 4.2 64 180 10 Ağustos AMD Ryzen™ Threadripper™ 1920X 12 24 3.5 4.0 4.2 64 180 10 Ağustos AMD Ryzen™ Threadripper™ 1900X 8 16 3.8 4.0 4.2 64 180 31 Ağustos

Karmaşık 3D sahneleri işleyin, yüksek kaliteli video oyun içeriğini yayınlayın, dosyaları şifreleyin, derleyin veya şifre çözün, hatta hepsini aynı anda yapın; AMD’nin “Zen” mimarisinin dünya sınıfı performansı ve verimi, kullanıcıların verim veya performanstan ödün vermeden hepsini yapmasını sağlar. Ryzen Threadripper 1950X ve 1920X işlemcileri 40 ve 38MB’lık işlemci ara belleği sunuyor. Ayrıca Threadripper 1900X’ten Threadripper 1950X’e kadar tüm işlemcilerimiz, aynı Dört Kanallı DDR4 bellek bant genişliği, 64 hatlı PCIe® bağlanılabilirliği ve direkt işlemciden SATA/NVMe/USB bağlantısına sahip. Buna ek olarak her Ryzen Threadripper işlemci, sınırsız kullanıcı esnekliği için çarpan kilitsiz sunulur. SocketTR4 X399 platformunun tüm ekosistemi, ASRock, ASUS, Gigabyte ve MSI gibi lider üreticilerden anakartlar üzerinden doğal USB 3.1 Gen2 10GB/s bağlantıyı tüm Ryzen Threadripper işlemcilerle sunuyor.

Alienware Area-51 Threadripper Edition

Ryzen Threadripper’ın çoklu işlem ve oyun yeteneklerini göstermek için Alienware, özel 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper™ Edition sistemini, dünya çapındaki yüksek performans meraklılarına sundu. Yeni Alienware Area-51 Threadripper Edition, Tom’s Guide ve PC Gamer tarafından “E3’ün En İyisi” olarak nitelendirildi. Bilgisayar, halihazırdaki Area-51 sistemlerinin üç köşeli kasa yapısında bulunuyor, ancak diğerlerinden farklı olarak AMD’nin güçlü Ryzen Threadripper 1950X işlemcisine sahip.