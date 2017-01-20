Samsung Galaxy S7 Ve S7 Edge İçin Android 7 Güncellemesi Geldi.

Android 7.0 Nougat güncellemesi, Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge telefonlar için dağıtılmaya başlandı.

Arayüzde de önemli değişikliklerin söz konusu olduğu Android 7.0 Nougat, Galaxy S7 ve S7 Edge’ye uygulamaların daha hızlı yüklenmesi için yeni düzenlemeler yapılmış.

Minimal bir görünümle kısayol ikonlarının bildirim merkezinin üzerinde yer aldığı görünüyor. Telefon ve web üzerinde arama yapmak için S Finder, kullanıcıların en büyük yardımcısı olmaya devam ederken, gelen bildirimlerin grup olarak gösterilmesi, kullanıcıların daha fazla bildirimi görebilmesini sağlıyor.

Yeni gelen güncelleme ile, Performans Modu telefonlarda yerini alırken, telefon üzerinde yaptığınız etkinliğe göre farklı performans ayarlarını telefonunuza atayabilirsiniz. (oyun, web, pil tasarrufu)

Parmak izinizi ana şifre olarak kullanmanızı sağlayan Samsung Pass uygulaması yeni gelen özellikler arasında. Bunun yanında web siteleri için kullandığınız web şifreleri yerine artık parmak izinizi kullanabilirisiniz. Yakın zamanda online bankacılık işlemleri için de kullanılması bekleniyor.