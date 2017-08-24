Android 8.0 Oreo General Mobile ile Geliyor! Çok Yakında!

Android’in Son Sürümü ve Yeni Özellikleri Yakında General Mobile Modelleriyle Kullanımınıza Sunuluyor.

Android 8.0 Oreo General Mobile ile Geliyor!

21 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtımı yapılan ve ismi açıklanan Android 8.0 Oreo, General Mobile modellerine geliyor.

Android 8.0 Oreo General Mobile’in Hangi Modelleriyle Geliyor

General Mobile GM 6 Android One

General Mobile GM 6 d Android One

General Mobile GM 5 Plus Android One

General Mobile GM 5 Plus d Android One modellerine gelecek olan Android Oreo, daha hızlı, daha güçlü ve daha akıllı özelliklerle geliyor!

Android 8.0 Oreo güncellemesi ile hangi özellikler kullanılabilecek.

Android 8.0 Oreo ile birlikte yeni gelen özellikler için tıklayınız. General Mobile oreo özellikleri PDF