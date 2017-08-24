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Android 8.0 Oreo General Mobile ile Geliyor! Çok Yakında!

24 Ağustos 2017 - 14:40 Android
Android 8.0 Oreo General Mobile ile Geliyor! Çok Yakında!

Android’in Son Sürümü ve Yeni Özellikleri Yakında General Mobile Modelleriyle Kullanımınıza Sunuluyor.

Android 8.0 Oreo General Mobile ile Geliyor!

21 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtımı yapılan ve ismi açıklanan Android 8.0 Oreo, General Mobile modellerine geliyor.

Android 8.0 Oreo General Mobile

Android 8.0 Oreo General Mobile’in Hangi Modelleriyle Geliyor

  • General Mobile GM 6 Android One
  • General Mobile GM 6 d Android One
  • General Mobile GM 5 Plus Android One
  • General Mobile GM 5 Plus d Android One modellerine gelecek olan Android Oreo, daha hızlı, daha güçlü ve daha akıllı özelliklerle geliyor!

Android 8.0 Oreo General Mobile

Android 8.0 Oreo güncellemesi ile hangi özellikler kullanılabilecek.

 

Android 8.0 Oreo ile birlikte yeni gelen özellikler için tıklayınız. General Mobile  oreo özellikleri PDF

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