Android 8.1 Preview, Pixel 2 Kamerasının AI Potansiyelini Ortaya Çıkarıyor

Android 8.1 Preview Pixel 2 Kamerasının AI Potansiyelinin Kilidini Açıyor

Android 8.1 Preview, Pixel 2 Kamerasının AI Potansiyelini Ortaya Çıkarıyor. Final Sürümü ise Aralık Ayında kullanıma sunulacak.

Google’ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL’nin her ikisinde kendi grafik işlemcisi- pixel core – görüntüleme çipi kullanacağını belirtmiştik hatırlıyor musunuz?

Nihayet artık bu işlemcinin nimetlerinden faydalanmaya başlanıyor.

Google, Android 8.1 için ilk geliştirici önizlemesini yayımladı ve vurgulanan en önemli şey; tartışmasız üçüncü parti uygulamalar için Pixel Visual Core PVC desteği…

Google Android 8.1 Preview Sürümünü Yayımladı.

Farkları fark edebilmek için doğal olarak üretici şirketlerin uygulamalarını bu destekten faydalanacak şekilde yeniden tasarlaması gerekebilir. Ancak Google’ın Pixel 2 serisinin HDR + fotoğrafçılığı desteğini sadece kendi kamera yazılımına değil diğerlerine de getirmesini sağlaması gerekiyor.

En sevdiğiniz sosyal hizmet aracılığıyla fotoğraf paylaşırken en iyi resim kalitesini elde etmek için uygulamalar arasında zıplamanız gerekmiyor olabilir.

Bazı avantajları görmek için Pixel 2 kullanıyor olmanızda gerekmez. TensorFlow Lite gibi çerçevelerle donanım artırımı yapan makine öğrenimi sunan sinir ağı – neural network programlama kiti var.

Google, özellikle düşük maliyetli Android Go cihazlarının performansını artırmak için fazlaca zaman harcıyor. Hafıza kullanımını ince ayarlamış ve ortak verilere erişimi hızlandırmak için uygulamaların paylaşılan belleği dağıtmasına olanak tanıyan yeni bir set kullanıyor.

Şifre yöneticilerini kullanmaktan hoşlanmıyorsanız, Google’ın Otomatik Doldurma – Autofill Framework’ünü saha iyi kullanabilirsiniz.

Android Beta Programına kaydolan herkes Android 8.1 Preview – önizlemesini uyumlu bir Google cihazında (Nexus 5X veya üstü) yükleyebilir ve test edebilir.

Eğer bir programcı değilseniz, Android 8.1 Final Sürümü için Aralık ayını beklemek zorundasınız.