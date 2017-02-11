Android Anında Bağlanma Özelliği Resmen Kullanılabilir, Nedir Bu Yeni Özellik?

Android Nougat yüklü cihazlar Instant Tethering, Anında Bağlanma Özelliği resmi olarak kullanılabilir oldu.

Android Anında bağlanma özelliği nedir? Android Anında bağlanma özelliği hangi cihazlarda kullanılabilir?

Android’in yeni özelliği, Android Anında Bağlanma; Nougat’ın çalıştığı Pixel ve Nexus telefonları, ana bilgisayar veya İnternet bağlantısı kaynağı olarak kullanmanıza olanak sağlar.

Android Instant Tethering Özelliği – Android Anında Bağlanma Özelliği Android Nougat yüklü cihazlarla resmi olarak kullanıma açılan bu yeni özelliğin adı Instant Tethering, yani Anında Bağlanma. Yeni özellik bir Hotspot’dan daha fazlasını size sunuyor. Android’de zaten var olan “Hotspot” yani mobil erişim noktası özelliği bambaşka bir boyut kazanıyor. Öyle ki artık standart bir erişim noktasının ötesinde bağlı cihazlar birbiri arasında (Android olma şartıyla) iletişim kurabilecek hatta ağdan uzak kalan cihazlar Bluetooth üzerinden ağa dahil edilebilecek. Bu yeni özellik sayesinde şarj durumu öğrenmekten, veri paylaşımına kadar birçok işlev çok kolay ve hızlı bir şekilde aynı ağ üzerinde yapılabilecek.

Android Anında bağlanma Özelliği’ni hangi cihazlar kullanabilir?

İlk olarak Android Nougat yüklü Pixel ve Nexus cihazların kullanımına açıldı.

Ancak Pixel C ve Nexus 9 gibi tabletler ve Android Marshmallow çalıştıran telefonlar yalnızca paylaşılan veri bağlantılarını kullanabilir, Ana Makine olarak davranamaz.

Özelliğin kullanılması için önemli kural!

Bu özelliği kullanabilmek için tüm cihazlarınızın aynı Google hesabını paylaşması gerekir.

Ayarlar Menüsü Altında Instant Tethering, Anında bağlanma ile aktif edebilirsiniz.

Bir “ana makine” ayarlamak için “Veri bağlantısı sağlayın”, “Provide data connection” düğmesine veya ana bilgisayar olmayan bir telefon veya tablet ayarlamak için “Veri bağlantısı al” , “Get data connection” düğmesine hafifçe dokunun.

İlk kurulumdan sonra, İnternet bağlantısı gerektiğinde ana olmayan cihazlarınız otomatik olarak ana cihazlarınıza bağlanır.

Hareket halinde iken oldukça kullanışlı olabilecek uygulamanın bir güzel özelliği de! Güç tasarrufu yapmak için tabletinizin / telefonunuzun çok hızlı ölmediğinden emin olmak için, alıcınızın otomatik olarak 10 dakikalık bir işlem yapılmadığında bağlantısını kesmesi.

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Android Anında Bağlanma Özelliği Resmen Kullanılabilir, Nedir Bu Yeni Özellik?