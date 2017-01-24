Android Anlık Uygulamalar Test Ediliyor, Uygulama Yüklemeye AeroDinamik Bir Çözüm!

Android Anlık Uygulamalar sınırlı testlerine başladı. Peki bu özellik nedir? Ne işe yarar?

Android Anlık Uygulamalar Ne Zaman Hayata Geçecek, Yeni Özellik Devreye Girerse ne değişecek?

Google I/O etkinliğinde ilk olarak ortaya çıkan bu özellik bir bakıma ihtiyacınız anında, ihtiyacınız olan uygulamanın geçici olarak sadece bir link üzerinde yüklenmesi olarak tanımlanabilir.

Bir sitede geziyorsunuz bir resmi tıklayıp açmak istediğinizde yada bir mağazanın internet sitesinde bir ürüne tıkladınız. Ürünlü ile ilgi tanıtılacak bir uygulamanın tek bir link ile tıklanıp, geçici olarak yüklenip açmasını sağlacak özellik bu.

Temel amaç mağazadan uygulama indirmeye gerek kalmadan ihtiyacın olduğunda ihtiyacın olan uygulamanın hızla yüklenmesini sağlamak.

Android Anlık Uygulamalar Test Ediliyor, Uygulama Yüklemeye AeroDinamik Bir Çözüm!

Tanıtımından yaklaşık 6 ay geçen Instant App, Anlık Uygulamalar için Android Ekibi nihayet bu özelliği birkaç firmada belli test kullanıcılarının beğenisine test amaçlı sundu.

Anlık Uygulamalar tüm Android Kullanıcılarına gelmesi biraz zaman alabilir. Android’s developer blog‘ta yer alan habere göre ürün geri bildirimleri için sınırlı erişim imkanı söz konusu.

Anlık Uygulamaları deneyen ilk şirketler arasında ise Wish, Periscope, Viki ve Buzzfeed yer alıyor. Google etkinliğinde gösterildiği üzere B&H Anlık Uygulamasını görmek için biraz daha beklemek durumunda kalacağız.

Android ekibinin blog yazısında söz konusu özellik ile ilgilenen diğer geliştiriciler bu sınırlı erişim dönemine katılamayacaklar. Ancak bu konudaki taleplerini,başvurularını yapabilecekler.

Google I/O Etkinliğinde gösterdiği gibi uzun süren uygulama yükleme süreçlerinden kullanıcılarını kurtarır. Uygulama Yüklemeye AeroDinamik bir çözüm.